Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

防止「水下基建」遭破壞 北約宣布新海洋中心成立

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/17 17:05
考量到俄國正在繪製西方各國重要的水下基礎建設地圖，北約建立了新的專門中心以因應可能的破壞威脅。（圖/unsplash）

考量到俄國正在繪製西方各國重要的水下基礎建設地圖，北約建立了新的專門中心以因應可能的破壞威脅。（圖/unsplash）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）在運送俄國天然氣到歐洲地區的北溪天然氣管線（Nord Stream）遭到破壞後，考量到俄國正在繪製西方各國重要的水下基礎建設地圖，北約建立了新的專門中心以因應可能的破壞威脅。

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）透露，各會員國的國防部長昨（16）日於布魯塞爾召開的會議上達成共識，成立「北約必要水下基建安全海洋中心」（Maritime Centre for the Security of Critical Underwater Infrastructure）。

該組織將設於北約在倫敦近郊諾斯伍德（Northwood）的北約海軍總部內，主導設立針對部分大西洋、北海、波羅的海、地中海及黑海海域的新型監視系統，以有效保護西方各國在水下的重要基礎設施，包括油氣管線等，同時，這個系統也將統合北約成員、盟邦及私部門，強化對潛在風險及威脅的資訊互助。

所有水下基礎設施中，光是北海的油氣管線就長達8000公里，更不用說其他水下電纜、網路線以及電網等。史托騰伯格指出，北約各國不可能隨時都監控全部的設施，不過藉由提升情報準確度並互相分享資訊，可以有效的提升監控效果。

除此之外，與其兼顧全部區域，北約在建立中心後，將聚焦在高風險區域，如潛水夫可以輕易抵達的淺水區管線等，而相較之下，要預防傳輸訊息用管線遭破壞的方式更為簡單，像是單純建設更多傳輸線，都可以減輕遭破壞的影響。

前德軍三星將領威爾曼（Hans-Werner Wiermann）強調，北約的作法是對俄國就會員國海底設施進行繪圖做出回應，目的是為了確保俄國無法干擾西方生活。
北約
北溪天然氣管線

相關新聞

瑞典苦等加入北約 土耳其總統艾爾段拒不讓步
瑞典苦等加入北約 土耳其總統艾爾段拒不讓步
2023/06/15 10:12
保密到家 北約將領3月祕密訪問台灣 捷克訪團打掩護
保密到家 北約將領3月祕密訪問台灣 捷克訪團打掩護
2023/05/26 11:37
特拉斯：英國與盟友合作確保台灣具自衛能力
特拉斯：英國與盟友合作確保台灣具自衛能力
2023/05/17 16:18
日本外相證實與北約討論設辦事處 稱捍衛自己、非針對特定國家
日本外相證實與北約討論設辦事處 稱捍衛自己、非針對特定國家
2023/05/10 20:25
深化印太合作 傳北約擬在日本東京設亞洲首個辦事處
深化印太合作 傳北約擬在日本東京設亞洲首個辦事處
2023/05/03 20:39

更新時間 : 2023-06-17 23:01 GMT+08:00

最受歡迎

(持續更新)【台灣Me Too一次看】政商學醫外交體育藝文媒體環境界性騷不斷
(持續更新)【台灣Me Too一次看】政商學醫外交體育藝文媒體環境界性騷不斷
日本旅遊注意！海關加強黃金審查　南韓遊客戴金項鍊入境遭拘留7小時
日本旅遊注意！海關加強黃金審查　南韓遊客戴金項鍊入境遭拘留7小時
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
「偶像」疑涉性騷擾女志工　台灣前立委陳柏惟道歉：我沒有資格成為民意代表候選人
「偶像」疑涉性騷擾女志工　台灣前立委陳柏惟道歉：我沒有資格成為民意代表候選人
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
逾90件性騷指控！BBC專題報導：Netflix《人選之人─造浪者》掀起台灣#MeToo浪潮
逾90件性騷指控！BBC專題報導：Netflix《人選之人─造浪者》掀起台灣#MeToo浪潮
【更新】率團出席中國福建「海峽論壇」 台灣國民黨副主席夏立言：交流是世界趨勢
【更新】率團出席中國福建「海峽論壇」 台灣國民黨副主席夏立言：交流是世界趨勢
透過韓劇「壞媽媽」了解到愛子心切　李到晛：希望能減輕媽媽的歉意
透過韓劇「壞媽媽」了解到愛子心切　李到晛：希望能減輕媽媽的歉意
〈投資理財〉台灣七月生技展將屆 優質生技股值得注意
〈投資理財〉台灣七月生技展將屆 優質生技股值得注意
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》