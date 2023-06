防止「水下基建」遭破壞 北約宣布新海洋中心成立

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導)在運送俄國天然氣到歐洲地區的北溪天然氣管線(Nord Stream)遭到破壞後,考量到俄國正在繪製西方各國重要的水下基礎建設地圖,北約建立了新的專門中心以因應可能的破壞威脅。

北約秘書長史托騰伯格(Jens Stoltenberg)透露,各會員國的國防部長昨(16)日於布魯塞爾召開的會議上達成共識,成立「北約必要水下基建安全海洋中心」(Maritime Centre for the Security of Critical Underwater Infrastructure)。

該組織將設於北約在倫敦近郊諾斯伍德(Northwood)的北約海軍總部內,主導設立針對部分大西洋、北海、波羅的海、地中海及黑海海域的新型監視系統,以有效保護西方各國在水下的重要基礎設施,包括油氣管線等,同時,這個系統也將統合北約成員、盟邦及私部門,強化對潛在風險及威脅的資訊互助。

所有水下基礎設施中,光是北海的油氣管線就長達8000公里,更不用說其他水下電纜、網路線以及電網等。史托騰伯格指出,北約各國不可能隨時都監控全部的設施,不過藉由提升情報準確度並互相分享資訊,可以有效的提升監控效果。

除此之外,與其兼顧全部區域,北約在建立中心後,將聚焦在高風險區域,如潛水夫可以輕易抵達的淺水區管線等,而相較之下,要預防傳輸訊息用管線遭破壞的方式更為簡單,像是單純建設更多傳輸線,都可以減輕遭破壞的影響。

前德軍三星將領威爾曼(Hans-Werner Wiermann)強調,北約的作法是對俄國就會員國海底設施進行繪圖做出回應,目的是為了確保俄國無法干擾西方生活。