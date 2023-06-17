防止「水下基建」遭破壞 北約宣布新海洋中心成立

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）在運送俄國天然氣到歐洲地區的北溪天然氣管線（Nord Stream）遭到破壞後，考量到俄國正在繪製西方各國重要的水下基礎建設地圖，北約建立了新的專門中心以因應可能的破壞威脅。

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）透露，各會員國的國防部長昨（16）日於布魯塞爾召開的會議上達成共識，成立「北約必要水下基建安全海洋中心」（Maritime Centre for the Security of Critical Underwater Infrastructure）。

該組織將設於北約在倫敦近郊諾斯伍德（Northwood）的北約海軍總部內，主導設立針對部分大西洋、北海、波羅的海、地中海及黑海海域的新型監視系統，以有效保護西方各國在水下的重要基礎設施，包括油氣管線等，同時，這個系統也將統合北約成員、盟邦及私部門，強化對潛在風險及威脅的資訊互助。

所有水下基礎設施中，光是北海的油氣管線就長達8000公里，更不用說其他水下電纜、網路線以及電網等。史托騰伯格指出，北約各國不可能隨時都監控全部的設施，不過藉由提升情報準確度並互相分享資訊，可以有效的提升監控效果。

除此之外，與其兼顧全部區域，北約在建立中心後，將聚焦在高風險區域，如潛水夫可以輕易抵達的淺水區管線等，而相較之下，要預防傳輸訊息用管線遭破壞的方式更為簡單，像是單純建設更多傳輸線，都可以減輕遭破壞的影響。

前德軍三星將領威爾曼（Hans-Werner Wiermann）強調，北約的作法是對俄國就會員國海底設施進行繪圖做出回應，目的是為了確保俄國無法干擾西方生活。