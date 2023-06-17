台灣浪漫台三線藝術季6/24登場　大型石虎、赤裸雙足苗栗客庄展出　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導） 客家委員會辦理「第2屆浪漫台三線藝術季」，今年以「Falabidbog花啦嗶啵」為主題，吸引來自烏克蘭、日本的藝術家一起共襄盛舉，苗栗縣政府文化觀光局今(17)日表示，今年展區跨越桃竹苗及台中4縣市17鄉鎮，光苗栗就有6鄉鎮8處地點參與策展，長達65天的藝術饗宴將自6月27日起拉開序幕。

苗栗縣政府文化觀光局還說，今年浪漫台三線藝術季展區長達150公里，其中苗栗縣包括有三灣、南庄、獅潭 、大湖、卓蘭、公館6鄉鎮，再加上公館出磺坑、客家文學花園共有8處布展，讓來自日本、烏克蘭及台灣等藝術設計團隊進駐，進行藝術策展及設計導入作品，議題跨足知性、感性、遊興各領域。

其中，客家文學花園內，在人文生態關懷的部分，本土藝術家廖建忠的〈望鄉〉作品，大型立體石虎回頭望向遠山棲地的模樣，反映近年石虎生存及生態環境面臨危機。來自日本的久保寬子創作的〈泥足〉，腳踏實地的赤裸雙足作為勞動的致敬，試圖重新審視當代社會人們與自然的不可分隔的關係。另外，來自烏克蘭知名藝術家ZHANNA KADYROVA 詹娜·卡德羅娃，她用撿拾的石頭做成麵包形狀，描繪了從家鄉基輔避難到山村的過程，隱喻期待回歸正常生活的渴望。



文觀局表示，這次藝術季，桃園、新竹、苗栗、台中皆有高鐵站的免費接駁專車，其中新竹高鐵出發的藝術季專車，更提供完整8小時的單日體驗，從北埔、公館、出磺坑到東勢，一次玩盡3大展區，活動詳情可上「浪漫台三線藝術季官方資訊」或透過「浪漫台三線藝術季Line官方帳號：https://lin.ee/aa3n10a」查詢。

烏克蘭知名藝術家ZHANNA KADYROVA 詹娜·卡德羅娃用撿拾的石頭做成麵包形狀，描繪了從家鄉基輔避難到山村的過程。(照片由苗栗縣政府文化觀光局提供)

來自日本的久保寬子創作的〈泥足〉，腳踏實地的赤裸雙足作為勞動的致敬。(照片由苗栗縣政府文化觀光局提供)