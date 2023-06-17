基北北桃定期票開賣中 悠遊卡最高回饋220元 再抽半年份定期票

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）全台3大生活圈TPASS通勤定期票即將在7月1日正式上路，悠遊卡率先於6月15日開賣並提供多重優惠，購買基北北桃通勤定期票「1200都會通」最高可享220元悠遊付現金回饋券，中彰投苗通勤定期票也有最高190元悠遊付現金回饋券可拿，既有悠遊卡（限普通卡、學生卡）也可綁定，且都可獲得月月抽半年份通勤定期票大獎的機會。

台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路 購買地點、方案一次看

【懶人包】基北北桃1200定期票6/15起預購、7/1上路 如何購買、1280定期票怎退費？TPASS悠遊卡是什麼？QA一次看



「1200都會通」除了原本1280公共運輸定期票可搭乘的捷運、市區公車、YouBike、淡海及安坑輕軌之外，適用範圍還納入台鐵、國道及公路客運、桃捷，也都可每月不限次數搭乘，堪稱是基北北桃生活圈通勤族的福音。



使用記名悠遊卡購買「1200都會通」有一連串優惠等著你來拿，自6月15日至6月30日止，率先搶購者可獲得悠遊付60元現金回饋券的早鳥預購回饋(限悠遊付單筆消費240元使用)，限1萬份；7月1日至7月31日購買「1200都會通」的持卡人還有悠遊付30元現金回饋券可拿(限悠遊付單筆消費120元使用)，限量5萬份，搶到早鳥預購回饋者也可再拿開賣回饋，90元回饋輕鬆入袋。



此外，悠遊卡公司還大手筆提供30名「半年份通勤定期票」大禮，自7月1日至9月30日凡使用記名悠遊卡購買「1200都會通」，每個月抽10名幸運兒，可獲得半年份的通勤定期票。



中彰投苗定期票也有回饋，自6月15日至7月31日，使用記名悠遊卡購買中彰投苗通勤定期票，即贈30元悠遊付現金回饋券1張(限單筆消費滿120元使用，每人限領2張，限2萬份)，7至9月每個月一樣也有半年份的通勤定期票大抽獎(月月抽6名，台中市民、非台中市民各3名，共18名)



無論你購買的是「1200都會通」還是「中彰投苗通勤定期票」，活動期間(6月15日至9月30日)成為悠遊付新會員並購買通勤定期票，即加贈100元悠遊付回饋金1份(含50元現金回饋券2張，限單筆消費滿200元使用)，都會通提供8,000份、中彰投苗定期票提供3,000份；SuperCard超級悠遊卡透過悠遊付APP的「悠遊卡加值機」功能購買定期票，更加贈悠遊付30元現金回饋券1張(限單筆消費120元使用)，都會通提供8,000份、中彰投苗定期票提供3,000份。詳情請參閱悠遊卡官網。



悠遊卡公司建議，購買通勤定期票前記得做好2件事，首先將悠遊卡完成記名，並加值到足夠購買定期票的金額，若還沒成為悠遊付會員者，也請先完成會員註冊，以免到手的回饋飛了！



預購「行政院TPASS悠遊卡」的民眾，完成取貨後也可於悠遊卡官網專區完成資料登錄，並待審核通過3個工作天後，即可至四大超商、美廉社靠卡領取100元悠遊卡加值金。資料登錄時間自6月15日上午10點起開放。