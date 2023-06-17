擔心低咖啡因豆「化學」製成？ 巴西咖啡研究院開發「天然」低因豆

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）對於許多愛喝咖啡又容易失眠的人來說，低咖啡因與無咖啡因咖啡是個好選擇，然而，這些咖啡使用的咖啡豆並不是「天生」就沒有咖啡因，而是用人工的方式達成，一些人可能會對此有疑慮，不過無須擔心，因為一間巴西的機構正在研究「天然」的無咖啡因豆，且已有了顯著進展。

一般來說，所謂的無咖啡因豆，其實是使用水、二氧化碳與溶劑等方式，迫使咖啡因與這些成分結合後排出，通常高達97%的咖啡因會被移除，而其中，將一般的咖啡豆用高壓水蒸汽處理後，浸泡在乙酸乙酯、二氯甲烷等合成的溶劑中的「溶劑萃取法」是最常見的做法。

乙酸乙酯本身是天然、有機的萃取物，不過因為透過合成製造，若劑量過高仍可能對健康造成疑慮；而二氯甲烷若大量充斥在空氣中，長期暴露的情況也會影響中樞神經，因此即使美國食品藥物管理局（FDA）已設下了非常嚴格的標準（最終產品含量低於 0.0001%），消費者仍不免有吃下化學藥劑的擔憂；除此之外，因為咖啡因是被各種方式「溶」出，咖啡豆內部的其他物質也難免一同被移除，導致香氣、風味受到影響。

巴西的康琵那農業研究所（Instituto Agronomico de Campinas）是研究咖啡豆的專業研究機構，過去許多高產出的咖啡豆都是由他們改良而成，這讓巴西成為全球重要的咖啡產地，出口量高達全球三分之一。

過去數年，該研究所利用多株不同咖啡因含量較低的咖啡豆植株進行混種，試圖培養出天生的低咖啡因阿拉比卡咖啡，如今計畫已經進入第二階段，團隊表示，前景看起來十分光明。

目前部分巴西地區已經開始種植培育出的新植株，只是咖啡樹在長成後，仍需要2至3年才能第一次結果，所以研究團隊如果要觀察並測試實際的新咖啡豆，仍需要耐心等待一段時間。

根據美國國家咖啡協會（NCA），低咖啡因、無咖啡因咖啡約占國內市場10%，如果本身咖啡因含量較低的天然咖啡豆能夠成功培育，不只能省去這些手法，還能獲得注意食安的消費者青睞，可說是一舉兩得。