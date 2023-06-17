長壽的關鍵竟存在能量飲料中？美國研究：牛磺酸可延年益壽

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）人人都想永保青春、長命百歲，這也是科學家過去25年來的研究目標，而如今透過動物實驗發現，能量飲料常見成分–牛磺酸（taurine）似乎是維持健康、長壽的關鍵之一。該研究於6月13日發表在《科學》（science）期刊。

該研究主要作者，同時也是外科醫師的紐約市哥倫比亞大學教授Vijay Yadav表示，從動物實驗中發現，補充牛磺酸可以減緩猴子、老鼠的老化過程，並使得中年老鼠的壽命延長12%。換句話說，牛磺酸可能是我們體內的的長生不老藥，可以幫助我們活得更久、更健康。

Yadav博士解釋，牛磺酸(Taurine)是一種存在在大腦、視網膜、心臟和生殖器官細胞的胺基酸，但隨著年紀增長逐漸下降，60歲的成人體內的牛磺酸含量僅剩5歲兒童的三分之一。

為了研究缺乏牛磺酸是否是衰老過程的驅動因素，研究團隊在實驗鼠身上進行了一項大型實驗：總共250隻平均年齡為45歲的實驗鼠，並隨機分為兩組，實驗組補充牛磺酸，對照組則施打安慰劑。

結果發現，在給予實驗鼠牛磺酸後，雌性鼠壽命延長12%，雄性鼠壽命延長 10%，相當多了至少3至4個月，大約相當於人類7到8年壽命。

研究人員還發現，與對照組相比，服用牛磺酸一年的動物也擁有較佳的健康指標，包含增加骨質密度、防止體重增加、降低抑鬱和焦慮情況、提高肌耐力，以及改善胰島素阻抗問題。

牛磺酸運用在實驗鼠身上，看到了明顯的延年益壽的效果，但適用於人類嗎？研究人員分析了歐洲12,000名60歲以上成年人的健康參數，結果發現，牛磺酸水平較高的人更健康，例如：肥胖水平較低、炎症水平較低、高血壓風險較低，此外，第二型糖尿病病例數也較少。

研究人員強調，這項結果可推斷牛磺酸與人體健康間存在著關聯性，但並不能斷言為因果關係，仍應就此進行更大規模的臨床實驗，以確定牛磺酸對人體健康的真正益處。

牛磺酸是一種非必需胺基酸，在人體中廣泛分布，飲食方面可以從攝取肉類、魚類和乳製品等動物性蛋白質來取得，由於其在調節腦部神經傳導物質和代謝產物、調節心血管功能和代謝物質、增加免疫力等方面具有重要作用，還能消除疲勞感，增加元氣，因此廣泛被添加於一些能量飲料、保健領域中。