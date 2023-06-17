花蓮丘丘‧森旅 CHU Resort 丘之盛夏‧漫游暑光【大手牽小手】特別企劃

時序入夏，位於花蓮鳳林的丘丘‧森旅CHU Resort推出暑期限定「丘之盛夏‧漫游暑光【大手牽小手】特別企劃」系列活動：「環山泳池」沁涼開放並推出SUP體驗課程、城市孩子沒體驗過的攀樹走繩營隊、以及部落一年一度的豐年祭典盛會，不僅如此，也特別規劃適合夏日親子參與的漫日活動：草原泡泡、泳池親子水樂園、草原水槍水球樂、營火棉花糖、星空導覽、親子瑜珈、麻糬DIY等豐富體驗。邀請家長孩子們、伴侶、閨密好友一起快樂漫遊，在中央山脈之下享受愜意的放空時刻。

「環山泳池」沁涼開放，在大山之下立槳衝浪

丘丘‧森旅CHU Resort內擁有縱谷間超大的「環山泳池」已於5月1日起沁涼開放，25公尺的泳道配上清澈的池水映著山景風光，光是視覺享受就足以沁涼整著夏天。暑假期間將與「咔蹦SUP」合作，推出「SUP板租借與體驗課程」，讓旱鴨子也能享受站在水面上的美妙滋味。此外園區內擁有得天獨厚、距離花蓮市區最近的平地溫泉「二子‧泉旅 Onsen Futagoyama」，泉源自二子山為碳酸氫納泉，有助於滋潤皮膚與平衡身體狀態。二子‧泉旅於暑假期間全天開放大眾池使用，夏天白日為常溫泉、夜間時段則為40-42度溫泉池，也在夜晚開放雙人湯屋、家庭湯屋供旅客和外賓預約使用。

暑期營隊最佳選擇【森林文化體驗營】，攀樹、走繩，當一回野孩子

丘丘‧森旅CHU Resort攜手花蓮豐濱的高山森林基地，鼓勵孩子接觸大自然、參與戶外體驗，於8月7日(一)至8月9日(三)推出包含攀樹與走繩的三天兩夜兒童營隊【森林文化體驗營】，幫助孩子面對恐懼，用毅力望向樹木之巔！高山森林基地引導員的戶外專業帶領、丘丘森旅魔幻榕樹與山景的壯闊伴隨，讓孩子在冒險體驗中與自然接觸，學習堅持、挑戰突破。【森林文化體驗營】一組親子〈一位家長與一位6-12歲孩童〉入住獨棟森屋三天兩夜的一泊二食專案，30天前預訂報名享早鳥優惠$18,900起，成人在花蓮木屋度假漫游、享受樂活的同時，孩子正邁向樹梢，建立起擁抱未來的自信！

部落豐年慶典最高潮「情人之夜」，立即預訂享早鳥優惠、再贈來回接駁

距離丘丘‧森旅CHU Resort約30分鐘車程的「馬太鞍部落」與「太巴塱部落」，一年一度的部落慶典「豐年祭」將於8月17日至8月21日之間舉行，馬太鞍部落透過豐年祭儀典，表達對祖靈庇祐的感恩。而豐年祭最後一晚的「情人之夜」則是慶典最高潮的盛大活動，部落青年們圍成一圈舞蹈與歌唱，女孩們向心儀的對象表達情意，最終在眾人同歡的氣氛中結束一年一度的盛宴。馬太鞍和太巴塱豐年祭的情人之夜不僅開放給所有部落中的男女參加，甚至也開放給外地民眾同樂，今年的情人之夜分別為8月19日(六)與8月20日(日)，30天前預定一泊二食早鳥優惠專案，將贈送情人之夜當晚的「雙人飯店來回接駁」，最晚可於23:30於部落乘車返回飯店，省去來回交通的不便，盡興沉浸歡樂浪漫的氛圍。