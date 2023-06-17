Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台灣原住民族文化復振　西拉雅蕭壠舊社考古成果巡迴展6/21起開跑

南市文化局號召西拉雅族人透過考古學說出自己的故事，並從考古學的角度關注族群認同與法定原住民身分議題。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/17 14:39
「復返祖靈之路的西拉雅族人」成果發表會合照。（照片由台南市政府提供）

「復返祖靈之路的西拉雅族人」成果發表會合照。（照片由台南市政府提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）臺南市政府委託成功大學考古所執行的「西拉雅族考古培力計畫」今(17)日舉辦成果發佈會，預計6/21起在蕭壠文化園區、市圖總館等地巡迴展出。副市長葉澤山表示，南市府長久以來推動西拉雅正名運動與文化復振，目前全世界僅有希伯來文復振成功，未來期盼西拉雅語能成為下一個復振成功的語言。

副市長葉澤山強調，原住民文化是臺南400非常重要的角色，市府近年來持續研究西拉雅（Siraya）文化，並透過考古學方式調查研究及進行社區培力，聯手文化復振的工作，他並代表市長黃偉哲感謝文資局的支持、執行團隊及西拉雅族親的努力，讓下一代可以更了解自己的文化。

成功大學考古所教授段洪坤在導覽中分享，本成果展不只是單向地展出考古出土文物，如展箱中的灰坑模型及野燒陶器即是源自培力工作坊中的「史前燒烤夜」，都是西拉雅族青和學員們合力製作的成果。另外，團隊在活動中也讓學員們親自烤炙血蚶，體現祖先遺留貝塚、獸骨的過程，再透過生活中常見的骨頭、貝殼等食材與標本比對，了解祖先與現代生活的異同，並利用收集的血蚶殼作為陶器裝飾的工具，親手捏製陶環、陶壺，仿製出土獨具風格的貝印紋陶器。

南市府文化局表示，這次計畫不同於過往的考古研究，強調與西拉雅族人的溝通及參與，除邀請西拉雅族各部落代表「跨地議會」確認培力活動內容之外，西拉雅族青年亦受邀實地參與考古工作。

文化局號召西拉雅族人透過考古學說出自己的故事，並從考古學的角度關注族群認同與法定原住民身分議題。

文化局指出，這次計畫不僅出土了數顆青銅鈴鐺、玻璃珠、大量貝塚及帶有貝殼壓印的陶片、具燒炙與斧鑿痕跡的梅花鹿骨，帶領大家透過考古行動了解過去西拉雅族人生活的樣貌。在培力方面，透過夜宿與跑步訓練等活動，呼應西拉雅族成年禮隔離訓練的精神，進一步引導學員們認識考古發掘現場，後續更有兩名學員因為現場的體驗共作確立了進修的方向，進而順利考取考古學研究所，成果相當豐碩。

最後文化局說，這次豐富的計畫成果後續將透過巡迴微型展呈現，搭配紀錄片播映、公民講座等活動跟民眾分享，展覽首站將於6/21-7/1從蕭壠文化園區開跑，接續於7/2-7/16市圖總館(新總館)、7/19-7/31(隆田-chacha文化資產教育園區)等地巡迴展出。

台灣原住民族文化復振　西拉雅蕭壠舊社考古成果巡迴展6/21起開跑

「復返祖靈之路的西拉雅族人」成果發表會。（照片由台南市政府提供）

台灣原住民族文化復振　西拉雅蕭壠舊社考古成果巡迴展6/21起開跑

「復返祖靈之路的西拉雅族人」成果發表會。（照片由台南市政府提供）

台灣原住民族文化復振　西拉雅蕭壠舊社考古成果巡迴展6/21起開跑

「復返祖靈之路的西拉雅族人」成果發表會。（照片由台南市政府提供）
西拉雅語
西拉雅族
考古研究
原住民文化
文物
蕭壠文化園區
文化復振

相關新聞

保護台灣珍貴文物資產！大南門碑林建築受損進行修復　台南文化局：62件石碑蘊藏著豐富史料
保護台灣珍貴文物資產！大南門碑林建築受損進行修復　台南文化局：62件石碑蘊藏著豐富史料
2023/05/18 12:23
南台灣首次舉辦「西拉雅族跨地部落聯盟會議」　黃偉哲：持續推動族群文化、符號及藝術創作的復興
南台灣首次舉辦「西拉雅族跨地部落聯盟會議」　黃偉哲：持續推動族群文化、符號及藝術創作的復興
2023/04/24 13:56
創校於戰亂動盪時代！清大揭開塵封112年　庚子賠款退款興學文件
創校於戰亂動盪時代！清大揭開塵封112年　庚子賠款退款興學文件
2023/04/06 14:32
前進吉隆坡旅展！阿里山六大主題遊程迎馬來西亞遊客　體驗台灣自然生態與原住民文化
前進吉隆坡旅展！阿里山六大主題遊程迎馬來西亞遊客　體驗台灣自然生態與原住民文化
2023/03/22 09:30
台灣故宮再爆國寶毀損！《黃河蘭州浮橋圖》遭裁只為塞進展櫃　最新聲明遭批說謊內幕重重
台灣故宮再爆國寶毀損！《黃河蘭州浮橋圖》遭裁只為塞進展櫃　最新聲明遭批說謊內幕重重
2022/11/07 10:21

更新時間 : 2023-06-17 16:30 GMT+08:00

最受歡迎

(持續更新)【台灣Me Too一次看】政商學醫外交體育藝文媒體環境界性騷不斷
(持續更新)【台灣Me Too一次看】政商學醫外交體育藝文媒體環境界性騷不斷
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
「偶像」疑涉性騷擾女志工　台灣前立委陳柏惟道歉：我沒有資格成為民意代表候選人
「偶像」疑涉性騷擾女志工　台灣前立委陳柏惟道歉：我沒有資格成為民意代表候選人
日本旅遊注意！海關加強黃金審查　南韓遊客戴金項鍊入境遭拘留7小時
日本旅遊注意！海關加強黃金審查　南韓遊客戴金項鍊入境遭拘留7小時
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
逾90件性騷指控！BBC專題報導：Netflix《人選之人─造浪者》掀起台灣#MeToo浪潮
逾90件性騷指控！BBC專題報導：Netflix《人選之人─造浪者》掀起台灣#MeToo浪潮
【更新】率團出席中國福建「海峽論壇」 台灣國民黨副主席夏立言：交流是世界趨勢
【更新】率團出席中國福建「海峽論壇」 台灣國民黨副主席夏立言：交流是世界趨勢
透過韓劇「壞媽媽」了解到愛子心切　李到晛：希望能減輕媽媽的歉意
透過韓劇「壞媽媽」了解到愛子心切　李到晛：希望能減輕媽媽的歉意
〈投資理財〉台灣七月生技展將屆 優質生技股值得注意
〈投資理財〉台灣七月生技展將屆 優質生技股值得注意
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列