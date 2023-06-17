台灣原住民族文化復振　西拉雅蕭壠舊社考古成果巡迴展6/21起開跑

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）臺南市政府委託成功大學考古所執行的「西拉雅族考古培力計畫」今(17)日舉辦成果發佈會，預計6/21起在蕭壠文化園區、市圖總館等地巡迴展出。副市長葉澤山表示，南市府長久以來推動西拉雅正名運動與文化復振，目前全世界僅有希伯來文復振成功，未來期盼西拉雅語能成為下一個復振成功的語言。

副市長葉澤山強調，原住民文化是臺南400非常重要的角色，市府近年來持續研究西拉雅（Siraya）文化，並透過考古學方式調查研究及進行社區培力，聯手文化復振的工作，他並代表市長黃偉哲感謝文資局的支持、執行團隊及西拉雅族親的努力，讓下一代可以更了解自己的文化。

成功大學考古所教授段洪坤在導覽中分享，本成果展不只是單向地展出考古出土文物，如展箱中的灰坑模型及野燒陶器即是源自培力工作坊中的「史前燒烤夜」，都是西拉雅族青和學員們合力製作的成果。另外，團隊在活動中也讓學員們親自烤炙血蚶，體現祖先遺留貝塚、獸骨的過程，再透過生活中常見的骨頭、貝殼等食材與標本比對，了解祖先與現代生活的異同，並利用收集的血蚶殼作為陶器裝飾的工具，親手捏製陶環、陶壺，仿製出土獨具風格的貝印紋陶器。

南市府文化局表示，這次計畫不同於過往的考古研究，強調與西拉雅族人的溝通及參與，除邀請西拉雅族各部落代表「跨地議會」確認培力活動內容之外，西拉雅族青年亦受邀實地參與考古工作。

文化局號召西拉雅族人透過考古學說出自己的故事，並從考古學的角度關注族群認同與法定原住民身分議題。

文化局指出，這次計畫不僅出土了數顆青銅鈴鐺、玻璃珠、大量貝塚及帶有貝殼壓印的陶片、具燒炙與斧鑿痕跡的梅花鹿骨，帶領大家透過考古行動了解過去西拉雅族人生活的樣貌。在培力方面，透過夜宿與跑步訓練等活動，呼應西拉雅族成年禮隔離訓練的精神，進一步引導學員們認識考古發掘現場，後續更有兩名學員因為現場的體驗共作確立了進修的方向，進而順利考取考古學研究所，成果相當豐碩。

最後文化局說，這次豐富的計畫成果後續將透過巡迴微型展呈現，搭配紀錄片播映、公民講座等活動跟民眾分享，展覽首站將於6/21-7/1從蕭壠文化園區開跑，接續於7/2-7/16市圖總館(新總館)、7/19-7/31(隆田-chacha文化資產教育園區)等地巡迴展出。

「復返祖靈之路的西拉雅族人」成果發表會。（照片由台南市政府提供）

「復返祖靈之路的西拉雅族人」成果發表會。（照片由台南市政府提供）

「復返祖靈之路的西拉雅族人」成果發表會。（照片由台南市政府提供）