諷刺！超夯台劇《人選之人》掀台灣Me Too　男主角被控「趁機性交」正宮出面力挺

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）台劇《人選之人》男演員黃健瑋遭一位女網友具名指控「趁機性交」，本人嚴正聲明自己沒有違法行為，並委託律師處理不實指控。

綜合媒體報導，有網友在PTT爆掛「人選之人男演員被指控性侵」，起因來自一名女網友在Facebook發文指出，2006年工作完在旅館吃安眠藥入睡後，隔天早上醒來發現自己什麼都沒穿躺在床上，只有一點零碎記憶，但無法判斷真假，於是問了男演員前一晚發生什麼事，男演員卻說喝醉了，「還問我為什麼不叫，其他女生都叫得很大聲」。

女方表示當年吃安眠藥被「趁機性交」，幾年後該名男演員同班同學告訴她「對方不是第一次這樣。」她想問，「簡莉穎、謝盈萱、廖梨伶...你們這些人，真的不知道嗎？他在學校的『事蹟』，你們真的什麼都不知道？」受害者也給出提示，包含該名男演員演出《人選之人》及短片《贖金》，最後直接點名黃健瑋。



網友控訴遭台劇男演員侵犯隨後點名黃健瑋。（圖／翻攝自PTT）



（圖／翻攝自PTT）

女網友說，「2010年《底比斯人》當你走進攝影棚，把手放在我肩膀說嗨的時候，我幾乎要吐了，你跟某位背著生病的妻子約砲的演員一樣噁心。」

黃健瑋透過經紀人表示，年輕時確實有過很多交往對象，但絕無違法之情事，不實指控將委由律師進行後續法律動作。

黃健瑋的妻子蔡亘晏（爆花）今日透過經紀人表示，黃健瑋年輕時確實情史豐富，兩人結婚前就已經摸透他的過往，「但他是一個做事有底線、有原則的人，不會做出違法的事。黃健瑋平日有做錯事一定承認並道歉，而關於那些沒有做過的事，我自己是當梗圖在看。」