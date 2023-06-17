咖喱品牌朱雀插旗台北武昌街　號稱全台最嫩炙燒雞腿肉

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 咖喱品牌朱雀（SUZAKU CURRY SHOP）將於6 月19日正式營運。

由寶島製造團隊以新東方意象定調出「朱雀 SUZAKU CURRY SHOP」，以身披火焰的東方神獸朱雀為形象，超過12種香料調配的獨門秘方，再加入鬼椒與柑橘醬達到巧妙平衡，端出原味及辛口兩種口味，滿足愛吃辣的味蕾，配上滿滿酪梨也十分解膩；另有提供野菜咖喱品項給素食者，首間門市插旗台北武昌街。

招牌咖喱醬風味以「朱雀・原味甘口」為基底，再以鬼椒及柑橘進行蛻變，幻化成招牌「朱雀・辛口柑橘」咖喱醬，大量切碎新鮮洋蔥翻炒 6 小時，炒至焦糖化的濃稠狀態，再加入大量番茄、薑、蒜等複方香料熬煮，最後放入火熱辣度的鬼椒及酸甜的柑橘，靜置熟化 72 小時後，辛辣的美味十分開胃。

雞腿肉更是號稱全台咖喱界最嫩，使用放養雞場新鮮直送的雞腿肉進行料理，並以反轉式舒肥法處理，以中高溫將肉品進行隔水加熱，維持雞腿肉的肌肉組織，降低口感被破壞的可能。上桌前再以噴槍炙燒的方式，將表面進行直火噴烤，將雞皮燒至焦黃帶出油脂的香氣。

牛肋條搭配牛筋一同熬煮，搭配些許香料提味，為了增加適口性，燉煮後加入咖喱醬汁提升風味，上桌前同樣以噴槍炙燒的方式，將表面以直火噴烤至焦黃帶出油脂香味；米飯則選用台農 67 號，直鏈性澱粉（19%~22%）屬於口感適中、顆粒分明的米種。

品牌透露展店計畫，有興趣的讀者請前往社群媒體查詢。

朱雀資訊

店址：100 台北市中正區武昌街一段 16 巷 2 號 1 樓

IG：@suzaku_curry_shop