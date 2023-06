普丁證實首批俄國戰術核武抵白俄 美國務院：暫無察覺使用意圖

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導)在今(2023)年3月宣布將在白俄羅斯部署戰略性核子武器後,第一批核武已經於昨(16)日正式運抵,雖然外界對於俄國非關威脅國家存亡絕對不使用的承諾感到十分懷疑,但美國仍指出,目前沒有查覺到任何俄國會使用核武的跡象。

普丁在於聖彼得堡舉行的國際經濟論壇上回答問題時指出,部署核武的目的是要達成「遏止」的效果,核武會讓任何試圖將俄國推向全面潰敗的國家三思,而這也不是一個威脅,只有在俄國國家存亡真的受到威脅時,這些核武才會派上用場。

考量到俄國宣布部署戰術核武的時機點剛好是在英國與美國宣布將提供貧鈾彈與貧鈾反坦克彈給烏克蘭軍隊,《路透社》報導指出,普丁部署核武的行為是向西方宣示,他絕對不會在烏克蘭戰爭上讓步,除此之外,也希望藉此阻止西方國家讓戰事繼續升級;位於華盛頓的戰爭研究所(Institute for the Study of War)則認為,這也有軍事控制白俄的意圖在。

戰術核武作為小型的核子武器,在設計上是為了作為對敵軍目標造成有限傷害,且不會製造大量輻射塵的戰場武器使用,其爆炸當量十分多元,小至1千噸甚至以下,大則可以到100千噸左右。

相較之下,美國在1945年於廣島丟下的原子彈僅有15千噸,所以不能被「戰術核武」及「傷害範圍較小」等詞彙迷惑,戰術核武仍對區域安全及交戰敵方有著極大的威脅。

雖然外界目前無從得知這一批已經抵達白俄羅斯的戰術核武落在哪個類別內,不過白俄總統盧卡申科(Alexander Grigoryevich Lukashenko)表示,第一批的威力達廣島、長崎原子彈威力的3倍,大約落在48千噸至63千噸之間。

為了有效投放戰術核武,俄國也在白俄部署了可裝載核彈頭、射程約為500公里的9K720伊斯坎德爾飛彈(Iskander),且改裝部分白俄戰機,如蘇愷25(Su-25)等,讓其擁有裝備戰術核武的能力。

Su-25的作戰半徑約為1000公里,考量到美方情報認為這些武器可能部署在距離立陶宛邊境40公里處、白俄羅斯格羅德諾州(Grodno)的立達空軍基地(Lida Air Base),可攻擊區域涵括了波蘭、波羅的海三國、捷克,以及部份德國、瑞典及芬蘭,德國首都柏林與瑞典首都斯德哥爾摩都在範圍內,對北約盟邦構成巨大威脅。

對於俄國部署核武的行為,美國予以譴責,不過仍對外表示,由於情報顯示俄國其實暫時不會使用這些戰術核武,現階段無須改變自己部署核子武器的策略。然而,在盧卡申科公開「對外招募」盟友加入俄-白俄聯盟,並表示大家都可以分到一點核武的情況下,未來美國態度可能仍會變化。