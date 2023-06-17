温昇豪主演《我和我的賽車老爸》傳捷報！成台灣首部入選馬來西亞電影節閉幕片

（台灣英文新聞／娛樂組 台北報導）《我和我的賽車老爸》未演先轟動，繼入選台北電影節世界首映之後，又獲得第六屆馬來西亞國際電影節（MIFFest）青睞，成為第一部入選「閉幕片」的台灣電影，消息傳回劇組耳裡，馬來西亞出生的出品人暨製片張煒珍感性表示，除了透過電影看到台灣最美的風景和溫暖，也能期盼馬來西亞的觀眾能感受到電影傳遞給大家繼續面對人生、勇敢前行的一份祝福。

邁入第六屆的馬來西亞國際電影節，將在今年7月23日至29日於吉隆坡盛大舉辦，過去曾有諸多台灣電影如《無聲》、《灼人秘密》、《引爆點》、《小美》、《再見瓦城》、《大佛普拉斯》、《強尼‧凱克》、《血觀音》、《上岸的魚》等片入選該電影節進行映演，但《我和我的賽車老爸》卻是該電影節舉辦至今，第一部入選為閉幕片的台灣電影，意義非凡。

電影節主辦方更盛讚導演張書瑋熟練地將我們帶入振奮人心的賽車世界，熱情與決心在片中相互碰撞。引人入勝的故事，超越了激增的腎上腺素，強調出韌性、毅力和不顧一切永不放棄夢想的價值觀。在夢想受到挑戰的世界裡，無論路上有什麼阻礙，《我和我的賽車老爸》是永不投降的有力證明。

由童星陳少卉飾演的「冬冬」，從小與母親相依為命，一場車禍卻讓他失去母親，之後在社會局安排下，見到了素未謀面的父親「大隆」。（圖／采昌國際多媒體提供）

對此，導演張書瑋則開心表示，本片擁有許多優秀的電影人與來自馬來西亞的演員，台馬合作讓本片增添國際色彩，如今又能在馬影映演，實在倍感榮耀。希望未來能在更多國家映演、進軍國際影展，並為台馬電影的合作未來，立下良好的典範。

此外，馬來西亞出生的出品人暨製片張煒珍也感性表示，本片將在馬來西亞國際電影節，以閉幕片方式分享給家鄉的觀眾，對我來說其實有一種帶著電影歸家之感，就如電影中的其中一句話：「船要入港，人要回家」一般，家一直都是內心和電影情感的主題之一。

張煒珍說，期待馬來西亞的朋友，能透過電影看到台灣南部最美的風景和溫暖的情感，也能感受到電影傳遞給大家繼續面對人生、勇敢前行的一份祝福，而這正是我們的製作立意之一。

身兼演員、歌手、賽車手等身份的馬來西亞男星陳澤耀在片中飾演天才賽車手，角色過去擁有不為人知的黑暗過去。（圖／采昌國際多媒體提供）

《我和我的賽車老爸》為台灣影史首部結合拉力賽、親情、友情、勵志的電影，由温昇豪領銜主演，另找來曾演出《人面魚：紅衣小女孩外傳》、《月老》等片的「天才童星」陳少卉、「氣質女星」邵雨薇，以及曾演出《分貝人生》、《迷失安狄》等片的馬來西亞男星陳澤耀主演，於今年秋天於全台盛大上映之前，也將於6月28日在台北電影節搶先進行世界首映，門票目前正在「OPENTIX兩廳院文化生活」平台熱銷當中。

劇情描述年幼的周宇冬（陳少卉飾演）因母親驟逝，被迫交給素未謀面的爸爸周大隆（温昇豪飾演）撫養。大隆在宇冬出生前便與妻子離異，又因受傷僅靠保全工作浮沉度日。如今意外扛起父職，父子自然摩擦不斷，直到放棄賽車的天才車手阿駿（陳澤耀飾演），某日因緣際會闖入了兩人的世界，反而成為彼此溝通的橋樑，讓這對父子逐漸找回屬於彼此的溫暖。

【我和我的賽車老爸】找來陳少卉（左）搭擋邵雨薇（右）演繹暖心師生情誼。（圖／采昌國際多媒體提供）