黑面琵鷺、中杓鷸台灣新竹作客　香山濕地生物多樣性豐

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國際級保育鳥類黑面琵鷺每年到台灣渡冬的數量持續增加，新竹市政府今(17)日表示，香山濕地孕育豐富生態、生物多樣性激增，吸引許多水鳥前來「作客」，近期有鳥友目擊9隻黑面琵鷺停棲金城湖，除了去(2022)年11月發現的M89久居之外，又迎來1隻腳環M00的同伴加入停棲行列。

新竹市產發處長許智堡表示，依據香港觀鳥會發布2023全球同步普查結果，黑面琵鷺全球數量達歷年新高6603隻，其中有2/3在台灣，總計4288隻，比2022年多了10%，成為黑面琵鷺渡冬首選，而香山濕地目前生物多樣性激增，孕育無數魚蝦貝類等物種，豐富生態更吸引了多種水鳥群聚停棲，無疑是候鳥們的新天堂。

屏科大稀有鳥類專家孫元勳教授表示，黑面琵鷺在3歲左右才有繁殖慾望，1-3歲的成鳥沒有交配衝動，會在南方停留較久，有紀錄6月才北返，3至4歲的黑面琵鷺大多數於3-4月就會從台灣中部出海北返韓國或中國北方大陸，以爭取較佳的繁殖棲地，而年輕沒有繁殖慾望的黑面琵鷺即使早早北返，也會被其他年長同類排擠，在群體中無立足之地，因此這些年輕的黑面琵鷺寧願留在有食物及棲地的台灣；這是一種間斷性遷徙行為。

產發處表示，近期香山濕地也能發現中杓鷸的蹤影，中杓鷸與保育類大杓鷸外觀相近，相異之處在於嘴喙較短，整體羽色呈褐白花色，頭部有深褐色縱紋，頭頂有黑色頭側線，正面看就像西瓜皮，飛行時翼下可見深褐色橫紋，正好與大杓鷸翼下白色做區分，水鳥愛好者們千萬別錯過。

新竹市長高虹安表示，金城湖生態環境是新竹市賞鳥的重點區域，近年來穩定成長的水鳥群，讓金城湖春、夏、秋季都非常熱鬧，順遊香山濕地賞蟹步道，還能欣賞無敵海景與絕美日落，度過愜意的假日時光。

中杓鷸。(照片由新竹市政府提供)

黑面琵鷺。(照片由新竹市政府)