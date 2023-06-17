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純白歐風！中台灣地中海質感餐酒館開幕　臺虎精釀全新菜單搶先看！

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/17 10:47
Bar Med台中開幕。（圖／臺虎精釀）

Bar Med台中開幕。（圖／臺虎精釀）

(台灣英文新聞/藝文組　綜合報導) 臺虎精釀最新地中海風質感酒吧MED已於台中開幕。

土耳其烤餅、炸鷹嘴豆條！為了更貼近地中海體驗，MED 全力專研在飲食文化的呈現感受，結合當地食材打造經典品項、歐洲常見的Apéro文化，菜單以地中海小點作為前菜，MED Platter搭配手工自製烤餅與加上主廚特製的風味配菜與醬料，有多種不同搭配。

炭烤肉食海鮮，包含牛肉、羊肉、雞肉與烤章魚和多種Flatbread組合；番茄伏特加麵和起司麵餃以酒入菜，在餐後與配酒甜點還可以吃得到經典的西西里小吃可諾里及義式奶酪。

調酒部分，南歐經典調酒融入臺灣元素，將義大利的Beer Americano的Lager換成臺灣在地精釀品牌的臺虎生啤酒，濃密的酒沫結合特別改用的苦艾酒，巧妙降低甜度，清爽開胃，讓這杯更適合比米蘭還炎熱許多的臺中氣候；使用西班牙海濱自治區生產的Gin Mare製作出MED專屬的Gin Tonica Marina，Marina是西班牙文海畔的意思，除了基酒選用道地，也特別使用南歐醃漬橄欖與地中海的通寧水，最後加上臺灣羅勒，將經典的Gin Tonic添入更多海洋意象與地中海氣息。

SANGRIA AFRUTADA 則遵循西班牙的傳統做法，Barterder 將多樣新鮮的水果切丁，加入香草及多種香料，搭配南歐釀酒用葡萄汁，繁瑣的工序加上充分的浸潤，換來多層次的風味酒香及近似葡萄酒的濃郁酒感 ，也是不能錯過的選擇之一。

地址：臺中市西區中興一巷26號
詳情請前往網站查詢

純白歐風！中台灣地中海質感餐酒館開幕　臺虎精釀全新菜單搶先看！
菜單。(圖/臺虎精釀)
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