幼兒「疑遭餵藥案」引起社會公憤？民調：逾5成台灣人不滿意侯友宜整體表現

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）新北市幼兒園「疑遭餵藥案」持續，新北市政府的處事態度遭批消極和怠惰，連帶衝擊到市長侯友宜的總統大選之路。對此，財團法人台灣民意基金會公布最新民調「侯友宜處理新北幼兒餵藥案的民意反應」，結果發現逾5成不滿意侯友宜的整體表現，是否意味著這起事件已引起社會公憤？

財團法人台灣民意基金會今（17）日早上發表「 侯友宜處理新北幼兒餵藥案 的民意反應」即時民調，為6月全國性民調的一部份。訪問對象以全國為範圍的二十歲以上成年人。

問卷中詢問：「最近新北市發生幼稚園幼兒被餵食安眠藥，引起社會關注。一般說來，您對市長侯友宜處理這個案件的整體表現，滿不滿意？」結果發現，二十歲以上台灣人中，五成七基本上不滿意侯友宜處理新北市幼稚園幼兒餵藥案的表現，二成一滿意。不滿意者比滿意者多36個百分點。

此外，值得注意的是，有二成五強烈不滿意，卻只有1.9%非常滿意。這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，新北市幼兒餵藥案發展至今，已引起社會公憤，國人一面倒對侯友宜處理這個案件的表現不滿意，並帶著怒氣。

根據民調結果，台灣民意基金會董事長游盈隆教授針對以下五點進行進一步分析：

從政黨支持的角度看，各政黨支持者對侯友宜處理新北幼兒餵藥案的表現，有不同程度的不滿，但沒有政黨對立的氣氛；這暗示新北幼兒餵藥案，發展至今，已形成某個程度跨政黨的公憤。

民進黨支持者中，七成四不滿意侯友宜處理新北幼兒餵藥案的表現，一成三滿意；國民黨支持者中，四成滿意，三成九不滿意；民眾黨支持者中，六成一不滿意，二成二滿意；時力與基進支持者都是一面倒不滿意；中性選民多數不滿意，但有四成九不表態。 從年齡層看，不分老少，對侯友宜處理新北幼兒餵藥案的整體表現，皆一面倒不滿意多於滿意。其中包括長期相對較挺侯友宜的45-64歲中壯族群。具體地講，45-54歲，五成七不滿意，二成六滿意；55-64歲，六成不滿意，二成一滿意。這再度顯示，新北幼兒餵藥案引起公憤是確實的。 從教育背景看，不分教育程度高低，對侯友宜處理新北幼兒餵藥案的整體表現，皆一面倒不滿意多於滿意。更具體地講，小學及以下教育程度者，一成一滿意，五成七不滿意；初/國中教育程度者，二成三滿意，六成二不滿意；高中/高職教育程度者，二成三滿意，五成四不滿意；專科教育程度者，二成一滿意，五成六不滿意；大學及以上教育程度者，二成二滿意，五成七不滿意。 從職業背景看，對侯友宜處理新北幼兒餵藥案的整體表現，各行各業從業人員都呈現一面倒不滿意多於滿意。具體地講，除軍公教人員及無業/待業者外，不論是自營商/企業主、高階白領人員、基層白領人員、勞工、農民、學生、家庭主婦或退休人員，皆呈現過半數不滿意的現象。 從6都16縣市角度看，對侯友宜處理新北幼兒餵藥案的整體表現，每一個行政區域都呈現過半數不滿意的狀況，包括新北市在內。具體地講，新北市選民中，五成五不滿意，二成九滿意。

游盈隆解釋，整體來講，對新北市長侯友宜處理新北幼兒餵藥案的整體表現，國人大多不以為然，而且有多達四分之一強烈不滿。同時，這是一個跨性別、跨世代、跨教育程度、跨職業背景、跨階級、跨黨派、以及跨區域的社會現象。

為什麼新北幼兒餵藥案會在過去短短一個月演變成一個「帶有強烈情緒附著的社會爭議」？因為，這個議題性質上也是一個「價值共識議題」（Valence Issue），就像學倫案與性騷擾案一樣。幼兒不應該被餵食安眠藥，這是天下父母心；如果真的發生幼兒被餵食安眠藥，社會希望見到有關當局迅速採取具體有效行政作為，釐清真相，解決問題。如果有關當局處理不當，自然會引起公憤，成為被批評指責的對象。

這件事恰好發生在新北市長侯友宜身上，而他也是國民黨提名2024總統候選人，自然引起社會強烈關注，對總統選情已造成衝擊；後續處理若不能給社會滿意的交代，總統選情將雪上加霜。