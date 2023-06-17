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台南遠東香格里拉中秋月餅禮盒上市

早鳥預購9折、滿額免運、另有企業客製化服務

By 台灣英文新聞
2023/06/17 08:57
台南遠東香格里拉提供

台南遠東香格里拉提供

搶攻秋禮商機，台南遠東香格里拉啟動第一波月餅訂購，首先推出以在地食材、茶及法式甜點特色揉入日式桃山皮的「靚月」經典禮盒，延續環保再利用概念、設計成精巧珠寶盒，每盒四入售價1,388元，即日起至8月1日前預購九折，大宗訂購享更多折扣、亦提供客製化企業商標印製服務，是佳節致贈親友或商業夥伴表達祝福不可或缺的佳節獻禮。第二波限量款「花月」豪華廣式月餅禮盒與老少咸宜的「皓月」奶黃禮盒，將於六月下旬上市，敬請期待。

今年全新「靚月」經典禮盒，採寓意富貴吉祥芙蓉花，以新藝術風格 (Art Nouveau）設計，勾勒出花紋線條，將其日至夜色彩變化特色，由粉白、淺紅至深紅，運用波普風 (Pop Art)艷麗炫目的色彩表現，呈現優雅時髦的精緻禮盒；月餅食用後，可再利用作為收納飾品盒，送禮自用兩相宜！

「靚月」經典禮盒內含四款月餅，餅皮使用源自日本桃山的和菓子製法，以香醇白豆沙取代麵粉，口感特別清爽不膩，搭配特色獨具的內餡，分別為「炭焙地瓜白玉」融入台農57號黃金地瓜搭配Q彈麻糬，香醇軟綿；「焙茶堅果」以台灣綠茶為底，入口後茶香四溢；「酒香紅茶蔓越莓」以萊姆酒浸漬蔓越莓搭佐紅茶製成內餡，恰到好處的酸甜滋味；以法式經典甜點為靈感的「老奶奶檸檬」等，每顆約125公克，每盒售價1,388元。

台南遠東香格里拉飯店首波月餅禮盒「靚月」經典禮盒，即日起開始接受訂購，8月1日前預購九折，大宗訂購折扣更多，單次購買三十盒(含)以上可享台灣本島免費定點送貨服務乙次。

更新時間 : 2023-06-17 16:28 GMT+08:00

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