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臺灣與立陶宛簽署農業合作備忘錄　深化農業合作交流與貿易投資

農委會表示，簽署「臺立農業合作瞭解備忘錄」對於臺灣及立陶宛雙方農業實質關係發展有重大意義，該會副主委杜文珍與率團前來臺灣訪問的立陶宛農業部次長湯庫思也在昨(15)日召開「第1屆臺立農業合作會議」。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/17 08:56
簽署臺立農業合作瞭解備忘錄。(照片由農委會提供)

簽署臺立農業合作瞭解備忘錄。(照片由農委會提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）我國駐立陶宛臺灣代表處黃鈞耀代表與立陶宛貿易代表處盧思融代表昨(16)日簽署「臺立農業合作瞭解備忘錄」，兩國承諾將建立農業合作對話平臺，定期就農業政策、農業創新技術、市場進入及貿易便捷化等議題進行交流，以深化雙方農業合作、貿易與投資。

農委會表示，簽署「臺立農業合作瞭解備忘錄」對於台灣及立陶宛雙方農業實質關係發展有重大意義，該會副主委杜文珍與率團前來台灣訪問的立陶宛農業部次長湯庫思(Vytenis Tomkus)也在昨(15)日召開「第1屆臺立農業合作會議」，雙方針對農業淨零碳排相關策略與調適作法交換意見，並就加強兩國農產食品公私夥伴合作、創新農業技術鏈結，以及深化雙邊農產貿易等議題達成多項共識，承諾將推動有機農業合作、媒合雙方農企業在固碳及負碳優質創新技術方面的商機，以及協力開發兩國農產食品在歐洲與亞洲的市場，以促進雙方農業永續發展與提高農民收益。

立陶宛湯庫思次長表示，立國很高興能在荷蘭、法國、匈牙利、波蘭之後，成為第5個與台灣簽署農業合作備忘錄的歐盟國家，相信在建立兩國農業合作對話平台後，將能開創互惠雙贏的農業交流模式。

立陶宛為歐洲重要的農糧與畜牧生產國之一，近年來臺立農產食品貿易量值逐步增長，我國自立陶宛進口的主要農產食品包括木材、乾酪、酒類、巧克力、寵物食品等，至於出口到立國則以飲料為主。這次立陶宛農業部訪團參訪了農委會茶業改良場及財團法人農業科技研究院等單位，也出席一年一度的台北國際食品展，深入瞭解台灣優質農產食品，以及農業加工、環境友善與淨零碳排等技術研發成果。

臺灣與立陶宛簽署農業合作備忘錄　深化農業合作交流與貿易投資

第1屆臺立農業合作會議大合照。(照片由農委會提供)
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台灣優質農產食品
創新農業技術鏈結
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