藝術家巴丟草畫作「習近平啃人肉」惹怒中共 波蘭主辦方遭施壓拒不撤展

(台灣英文新聞 / 綜合報導)華裔澳籍異議藝術家巴丟草(Badiucao)16日在波蘭華沙舉辦畫展,但因展覽內容有「習近平啃食人肉」的畫作,採到中共紅線,引發中國駐地使館人員頻頻介入騷擾,逼迫撤展,巴丟草也稱,人身安全受到威脅。

根據衛報,在波蘭當代藝術中心的展覽,開幕前就頻遭中國駐波蘭大使館關切,館方人員多次登門抗議,但藝術中心拒不撤展。這項名為「好好說中國故事」(Tell China’s Story Well)的展覽,之所以惹毛了北京當局,在於內容出現了不可碰觸的敏感議題—習近平。

上海出身的澳籍藝術家巴丟草,以西班牙浪漫主義畫派藝術家哥雅(Francisco Goya)的名畫《農神吞噬其子》(Saturn)為靈感,繪了習近平與普丁生吞人肉的畫像。《農神吞噬其子》取材羅馬神話,因詛咒而啃噬自己的孩子。巴丟草坦言,這幅畫雖令人看了不太舒服,卻忠實呈現了中國的樣貌。



哥雅畫作《農神吞噬其子》(圖/維基百科公有領域)

「哥雅繪出了一名吞噬孩子的父親,深怕孩子終有一日會毀了他。」這樣「食子」的畫面,正在中國真實上演,他說道。「中國獨裁者也對想要改革、想要民主自由的新世代感到懼怕,而國家工具的因應之道,便是透過各種方式奪走其人權。」

旅居墨爾本的巴丟草,長期透過藝術探討中國人權不彰、審查無所不在,如天安門事件遭抹去、強迫同化維吾爾族、香港民主示威、中國對烏克蘭戰爭的立場等。不意外,他成了當局的眼中釘。

據他所述,推特(Twitter)、Instagram上每天收到死亡威脅已是家常便飯,現在更多了被中國特務尾隨、住家遭侵入的戲碼,就連與他共事者,都受到池魚之殃。「無論我走到哪,都得擔憂我的人身安全。」



(圖/巴丟草推特)

Just had a meeting with Australian ambassador Lloyd Brodrick @AusAmbPoland in @u_jazdowski art center where my coming exhibition #TellChinasStroy is hosted.



I am gald to see solidarity and support to the freedom of speech from Aussie embassy in Poland pic.twitter.com/AiNKj7hE88