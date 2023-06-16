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藝術家巴丟草畫作「習近平啃人肉」惹怒中共 波蘭主辦方遭施壓拒不撤展

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/16 21:17
巴丟草描繪習近平（圖／巴丟草推特）

巴丟草描繪習近平（圖／巴丟草推特）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）華裔澳籍異議藝術家巴丟草（Badiucao）16日在波蘭華沙舉辦畫展，但因展覽內容有「習近平啃食人肉」的畫作，採到中共紅線，引發中國駐地使館人員頻頻介入騷擾，逼迫撤展，巴丟草也稱，人身安全受到威脅。

根據衛報，在波蘭當代藝術中心的展覽，開幕前就頻遭中國駐波蘭大使館關切，館方人員多次登門抗議，但藝術中心拒不撤展。這項名為「好好說中國故事」（Tell China’s Story Well）的展覽，之所以惹毛了北京當局，在於內容出現了不可碰觸的敏感議題—習近平。

上海出身的澳籍藝術家巴丟草，以西班牙浪漫主義畫派藝術家哥雅（Francisco Goya）的名畫《農神吞噬其子》（Saturn）為靈感，繪了習近平與普丁生吞人肉的畫像。《農神吞噬其子》取材羅馬神話，因詛咒而啃噬自己的孩子。巴丟草坦言，這幅畫雖令人看了不太舒服，卻忠實呈現了中國的樣貌。

藝術家巴丟草畫作「習近平啃人肉」惹怒中共 波蘭主辦方遭施壓拒不撤展
哥雅畫作《農神吞噬其子》(圖/維基百科公有領域)

「哥雅繪出了一名吞噬孩子的父親，深怕孩子終有一日會毀了他。」這樣「食子」的畫面，正在中國真實上演，他說道。「中國獨裁者也對想要改革、想要民主自由的新世代感到懼怕，而國家工具的因應之道，便是透過各種方式奪走其人權。」

旅居墨爾本的巴丟草，長期透過藝術探討中國人權不彰、審查無所不在，如天安門事件遭抹去、強迫同化維吾爾族、香港民主示威、中國對烏克蘭戰爭的立場等。不意外，他成了當局的眼中釘。

據他所述，推特（Twitter）、Instagram上每天收到死亡威脅已是家常便飯，現在更多了被中國特務尾隨、住家遭侵入的戲碼，就連與他共事者，都受到池魚之殃。「無論我走到哪，都得擔憂我的人身安全。」

藝術家巴丟草畫作「習近平啃人肉」惹怒中共 波蘭主辦方遭施壓拒不撤展
（圖／巴丟草推特）
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更新時間 : 2023-06-17 00:04 GMT+08:00

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