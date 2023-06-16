台灣幼兒園餵藥事件 衛服部台北醫院、新北市8家醫院免費檢驗

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）新北市孩童餵藥事件持續延燒，位在新莊的衛福部台北醫院今（16）日表示，即日起提供新北市幼兒園幼童兩種藥物免費檢驗，分別是巴比妥（Barbiturates）及苯二氮平類（BZD），新北也宣布全面擴大檢驗與諮詢服務，8家醫院費用全免。

部立台北醫院指出，只要是新北幼兒園幼童，皆適用這項尿液檢查，請於「小兒科門診」掛號，攜帶健保卡、幼兒園就讀證明。若需加驗，可於就診時向醫師提出。

台北醫院表示，如兒童出現情緒、睡眠問題，或家長擔憂兒童健康有隱患，可致電諮詢專線（02-22765566#2536）由專人確認兒童狀態、提供快速就醫綠色通道，並為兒童申辦免掛號費與診察費等服務。

除了衛服部台北醫院，新北8家醫院也投入私幼專案醫療團隊服務，包括汐止國泰醫院、淡水馬偕醫院、台北慈濟醫院、雙和醫院、土城醫院、亞東醫院、市立聯合醫院（三重院區）、雙和醫院。

8家醫院提供新北市全市幼兒園幼童醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，相關費用皆免費。若非醫院服務時間，亦可撥打教育局專案辦公室：平日17:00-21:00、假日上午10:00-21:00，教育局24小時專線電話：（02-2956-0885）。

新北市私幼專案

◆【土城醫院】

專線:(02)2263-0588 分機2109

服務時間:週一～週五 08:30-17:00

週六：08:30-12:00

◆【亞東醫院】

專線:(02)8966-7000分機1148

服務時間:週一～週五 08:30-17:00

週六：08:30-12:00

◆【市立聯合醫院】（三重院區）

專線:0978-695-379

服務時間:週一～週五 08:00-17:00

週六：08:30-12:00

◆【雙和醫院】

專線：02-22490088分機1111

服務時間：週一～週五08:30-17:00

週六：08:30-12:00

◆【淡水馬偕醫院】

專線：（02）2809-4661分機2237

服務時間：週一～週五 08:30-17:00

週六：08:30-12:00

◆【汐止國泰醫院】

專線：0983702842

服務時間：週一～週五 08:30-17:00

週六：08:30-12:00

◆【台北慈濟醫院】

專線：02-66289779分機2290

服務時間：週一～週五08:30-17:00

週六：08:30－12:00

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◆【衛服部部立台北醫院】

專線:(02)22765566分機2536

服務時間:週一～週日 08:00-17:00



（圖／新北市衛生局）