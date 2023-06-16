金東旭、千玗嬉熱播韓劇「有利的詐欺」 同情心過度的律師聯手冷血詐欺犯打擊犯罪

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓演員金東旭目前兩部月火劇（星期一、二播出的劇）於不同電視台熱播中，韓劇「有利的詐欺」於上個月29日首播，與另一部作品「偶然遇見的你」均創下4.6%的紀錄，成績不分上下，其中「有利的詐欺」由金東旭及「雖然只是弄丟了手機」千玗嬉主演，劇情講述一名過度具有同情心的律師以及極為冷漠的詐欺犯一同向壞人復仇的故事。

韓武英（金東旭 飾）是一名患有心理疾病的律師，他總是對他人的處境過度同情，在法庭上為自己的委託人感到委屈而情緒失控，因此正接受心理治療。

李露雲（千玗嬉 飾）天生擁有超強記憶力，個性十分冷酷，沒有半點同情心，甚至在入獄第一天就將尖銳物品刺進獄警頸部，擅於利用自己過人的記憶力進行詐欺。

她在青少年時期時經歷了一場「金城市殺人案」，她的父母在一處失火的小木屋裡被發現身亡，李露雲遭指控為凶手，被少年法庭處最高刑罰15年徒刑。在監獄服刑10年後，一名因非法持有槍械被逮的犯人芮忠植自稱自己才是該起殺人案的兇手，李露雲最後緩刑釋放。

李露雲出獄後找上了韓武英，請他協助辯護自己蹲冤獄的民事求償案，韓武英對李露雲的遭遇十分同情，因此對她十分友善，也認真的調查「金城市殺人案」，他卻發現，案發現場除了芮忠植以及李露雲外，還有一名第三者。韓武英多次向李露雲問道她是不是兇手，但她卻不曾正面回應。

李露雲行為總令人摸不透，看似無情卻又似乎是在伸張正義，她在了解到韓武英手上的案件後，和駭客好友鄭多情（李妍 飾）聯手以詐欺方式向壞人報復，原本對這種非法行為感到不認同的韓武英逐漸改變想法，開始發覺堅守法律難以真正的懲罰犯人，決定加入李露雲的詐欺聯盟。

「金城市殺人案」的三名嫌疑人中，到底誰才是真正的犯人？後續詐欺聯盟會再遇到哪些不公義的事，又會如何向壞人報復？「有利的詐欺」將於每周一、二公開最新集數，台灣可由FriDay影音、愛奇藝、Hami Video平台於隔日收看。