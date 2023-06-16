延宕4個月布林肯18日訪中國 專家分析北京冷淡態度與同意原因

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）將於18日訪問中國。這趟延宕4個月訪問，旨在緩和美中關係的緊張局勢，然而北京期望低、態度冷淡。

今年2月布林肯訪中前夕，美國擊落中國間諜氣球事件導致兩國關係墜入谷底，訪問也臨時喊停。4個月來，美中依然摩擦不斷，5月下旬以及六月初，兩國飛機、艦艇分別在南海、台海起衝突，中國國防部長李尚福在月初的「香格里拉對話」，拒絕與美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）進行場邊會晤。

中國機艦南海、台海頻挑釁 美國白宮：不安全不專業不可接受恐釀傷亡

布林肯與中國外長秦剛14日通話，中方稱秦剛在台灣等核心議題上闡明嚴正立場，要求美方「應予尊重，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益」，更要美國「同中方相向而行，有效管控分歧」；美方指出，雙方討論繼續維持溝通管道的重要性，並呼籲雙方負責任處理美中關係。雙方皆未提及訪中一事。

CNN報導，專家表示，中國的聲明顯然比美國國務院來得尖銳，充分說明中國政府對此次訪問的「低期望」，以及對拜登政府有意「解凍」雙邊關係相當不信任。

即便布林肯是近五年來層級最高的訪中美國官員，中國官媒近日來卻基本保持沉默。

華盛頓智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國項目主任孫韵（Yun Sun）表示，中國對布林肯訪問的報導並不像西方那般廣泛與熱情。在布林肯先前因氣球事件推遲訪問後，中方擔心會出現潛在的尷尬，「人們期望值很低，並小心翼翼加以管理。」

月初才前往中國訪問的美國國務院東亞和太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）在14日的例會中對媒體表示，去北京的目的並非要在雙方往來的方式上取得突破或轉變。

「我們帶著一種實際的、有信心的方式前往北京，並真誠地希望可以盡可能負責的方式管理雙方的競爭」，康達表示希望至少能實現此一目標。

然而報導指出，北京對華盛頓的懷疑是深刻的。近幾個月，在美國推動恢復高級別外交會談時，也繼續對中國公司施行制裁，推動盟國限制半導體專家前往中國，召集其他發達經濟體對抗北京的「經濟脅迫」，並與台灣簽署「臺美21 世紀貿易倡議」首批協定，這些行動都引起北京的憤怒，懷疑拜登政府的「誠意」，也對布林肯的訪問沒有特別高的期望。

台美21世紀貿易倡議簽署首批協定 奠定經貿往來堅實法律基礎

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員趙通表示，中國正尋求壓力，對美國的聯外活動故意表現冷淡與疏離，包括拒絕華盛頓提出的，為兩國關係建立「護欄」急減少風險機制的建議。

近幾個月，中國機艦挑釁頻仍，趙通分析，中國採取「邊緣政策」，透過向美國強調軍事對抗的風險，迫使美國在戰略層面做出有利中國的妥協。

至於在推遲四個月後同意布林肯重新安排訪問，部分原因是因為布林肯之行，似乎阻礙其他美國重要官員的訪問，包括財政部長葉倫（Janet Yellen），與氣候變遷總統特使柯瑞（John Kerry）。此外也有不想顯得中國是拒絕對話的一方的考量。