Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

延宕4個月布林肯18日訪中國 專家分析北京冷淡態度與同意原因

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/16 18:20
美國國務卿布林肯將於18日訪問中國。(圖/美聯社)  

美國國務卿布林肯將於18日訪問中國。(圖/美聯社)  

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）將於18日訪問中國。這趟延宕4個月訪問，旨在緩和美中關係的緊張局勢，然而北京期望低、態度冷淡。

今年2月布林肯訪中前夕，美國擊落中國間諜氣球事件導致兩國關係墜入谷底，訪問也臨時喊停。4個月來，美中依然摩擦不斷，5月下旬以及六月初，兩國飛機、艦艇分別在南海、台海起衝突，中國國防部長李尚福在月初的「香格里拉對話」，拒絕與美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）進行場邊會晤。

中國機艦南海、台海頻挑釁　美國白宮：不安全不專業不可接受恐釀傷亡

布林肯與中國外長秦剛14日通話，中方稱秦剛在台灣等核心議題上闡明嚴正立場，要求美方「應予尊重，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益」，更要美國「同中方相向而行，有效管控分歧」；美方指出，雙方討論繼續維持溝通管道的重要性，並呼籲雙方負責任處理美中關係。雙方皆未提及訪中一事。

CNN報導，專家表示，中國的聲明顯然比美國國務院來得尖銳，充分說明中國政府對此次訪問的「低期望」，以及對拜登政府有意「解凍」雙邊關係相當不信任。

即便布林肯是近五年來層級最高的訪中美國官員，中國官媒近日來卻基本保持沉默。

華盛頓智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國項目主任孫韵（Yun Sun）表示，中國對布林肯訪問的報導並不像西方那般廣泛與熱情。在布林肯先前因氣球事件推遲訪問後，中方擔心會出現潛在的尷尬，「人們期望值很低，並小心翼翼加以管理。」

月初才前往中國訪問的美國國務院東亞和太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）在14日的例會中對媒體表示，去北京的目的並非要在雙方往來的方式上取得突破或轉變。

「我們帶著一種實際的、有信心的方式前往北京，並真誠地希望可以盡可能負責的方式管理雙方的競爭」，康達表示希望至少能實現此一目標。

然而報導指出，北京對華盛頓的懷疑是深刻的。近幾個月，在美國推動恢復高級別外交會談時，也繼續對中國公司施行制裁，推動盟國限制半導體專家前往中國，召集其他發達經濟體對抗北京的「經濟脅迫」，並與台灣簽署「臺美21 世紀貿易倡議」首批協定，這些行動都引起北京的憤怒，懷疑拜登政府的「誠意」，也對布林肯的訪問沒有特別高的期望。
台美21世紀貿易倡議簽署首批協定 奠定經貿往來堅實法律基礎

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員趙通表示，中國正尋求壓力，對美國的聯外活動故意表現冷淡與疏離，包括拒絕華盛頓提出的，為兩國關係建立「護欄」急減少風險機制的建議。

近幾個月，中國機艦挑釁頻仍，趙通分析，中國採取「邊緣政策」，透過向美國強調軍事對抗的風險，迫使美國在戰略層面做出有利中國的妥協。

至於在推遲四個月後同意布林肯重新安排訪問，部分原因是因為布林肯之行，似乎阻礙其他美國重要官員的訪問，包括財政部長葉倫（Janet Yellen），與氣候變遷總統特使柯瑞（John Kerry）。此外也有不想顯得中國是拒絕對話的一方的考量。
布林肯訪中

相關新聞

美中有意「解凍」布林肯傳6月赴中國訪問
美中有意「解凍」布林肯傳6月赴中國訪問
2023/06/07 14:33
傳布林肯赴中國將會習近平 美國議員籲加訪台灣展現「堅若磐石」承諾
傳布林肯赴中國將會習近平 美國議員籲加訪台灣展現「堅若磐石」承諾
2023/02/03 15:25
美國國務卿布林肯訪中國 學者：以外交消弭動武論調至關重要
美國國務卿布林肯訪中國 學者：以外交消弭動武論調至關重要
2023/02/01 11:34
中方證實美國國務卿布林肯2月到訪： 雙方保持溝通
中方證實美國國務卿布林肯2月到訪： 雙方保持溝通
2023/01/18 10:20

更新時間 : 2023-06-16 20:10 GMT+08:00

最受歡迎

(持續更新)【台灣Me Too一次看】政商學醫外交體育藝文媒體環境界性騷不斷
(持續更新)【台灣Me Too一次看】政商學醫外交體育藝文媒體環境界性騷不斷
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
日本旅遊注意！海關加強黃金審查　南韓遊客戴金項鍊入境遭拘留7小時
日本旅遊注意！海關加強黃金審查　南韓遊客戴金項鍊入境遭拘留7小時
「偶像」疑涉性騷擾女志工　台灣前立委陳柏惟道歉：我沒有資格成為民意代表候選人
「偶像」疑涉性騷擾女志工　台灣前立委陳柏惟道歉：我沒有資格成為民意代表候選人
透過韓劇「壞媽媽」了解到愛子心切　李到晛：希望能減輕媽媽的歉意
透過韓劇「壞媽媽」了解到愛子心切　李到晛：希望能減輕媽媽的歉意
【更新】率團出席中國福建「海峽論壇」 台灣國民黨副主席夏立言：交流是世界趨勢
【更新】率團出席中國福建「海峽論壇」 台灣國民黨副主席夏立言：交流是世界趨勢
〈投資理財〉台灣七月生技展將屆 優質生技股值得注意
〈投資理財〉台灣七月生技展將屆 優質生技股值得注意
〈投資理財〉鴻海果真能大牛翻身 再創發展奇蹟？
〈投資理財〉鴻海果真能大牛翻身 再創發展奇蹟？
逾90件性騷指控！BBC專題報導：Netflix《人選之人─造浪者》掀起台灣#MeToo浪潮
逾90件性騷指控！BBC專題報導：Netflix《人選之人─造浪者》掀起台灣#MeToo浪潮