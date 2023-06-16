「和美海之家」生態復育新增SUP親水體驗 6/20中午開放報名

炎炎夏日到來，夏日親子出遊首選就來東北角吧!新北 市政府漁業及漁港事業管理處今(2023)年在和美漁港舉辦的「 和美海之家」生態復育及親水體驗活動又來囉！活動報名時間自6月20日中午12點起開始報名，今年活動共4梯次， 日期分別為7月8日、9日、15日及16日，每梯次40人。 歡迎各位市民呼朋引伴踴躍參與豐富又寓教於樂的體驗活動， 攜手打造和美漁港良好的珊瑚生態棲地。

珊瑚為海洋生態中不可或缺的重要角色，可涵養許多海洋生物， 亦可促成海洋生態的多樣性。和美漁港位於新北市貢寮區， 鄰近之東北角海域資源豐富，魚類及藻類多樣性高， 漁港環境相對單純，且因港型完整，可抵抗東北季風所造成的風浪， 港內水域相對穩定，是復育珊瑚的最佳場域。 在和美漁港內所種植之珊瑚，以北部海岸最多的軸孔珊瑚為主， 其成長速度最快，也比較適應北部變化劇烈的海洋環境。

有「珊瑚媽媽」 之稱的台灣山海天使環境保育協會秘書長陳映伶表示，今年度「 和美海之家」生態復育及親水體驗活動， 會持續帶領民眾親手操作珊瑚苗分支和種植， 一同參與珊瑚復育過程， 並安排專業師資讓民眾了解東北角珊瑚種類和生態， 體會海洋復育重要性。 同時也安排水上安全講習和刺激好玩的水上遊憩活動， 除了原有的魔毯競賽，今年度新增SUP體驗活動， 讓民眾在寓教於樂中學習親水安全和救生觀念，並認識海洋、 親近海洋，進而愛護海洋。

新北市漁業處表示，「和美海之家」活動從開辦以來， 受到民眾熱烈迴響，今年度再次透過辦理「和美海之家」 生態復育及親水體驗活動，帶領民眾參與海洋保育，並持續推動漁港 轉型及活化，將和美漁港打造為環境教育及生態復育基地， 發揮教育精神。歡迎喜愛海洋、熱愛海洋的市民朋友， 千萬不能錯過這次的活動，一起為海洋生態作出努力！

參考資料如下：

1.活動報名網址：https://www.accupass. com/event/ 2306052328471270306532

2.「和美海之家」FB粉絲專頁：https://www. facebook.com/people/%E5%92%8C% E7%BE%8E%E6%B5%B7%E4%B9%8B%E5% AE%B6/100070167515183/

3.新北市漁業處FB粉絲專頁「新北漁樂快爆」：https:/ /www.facebook.com/ntpcfishery/ ?locale=zh_TW

2022年和美海之家珊瑚復育課程。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

2022年和美海之家水上安全講習。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)