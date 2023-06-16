打擊性犯罪 日本修法提高合意性交年齡、重新定義強姦罪

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本參議院今（16）日通過了修法，將合法性行為年齡提高，同時明確定義強姦型態，有助將性侵犯繩之以法，被視為是打擊性犯罪的重要里程碑。

BBC報導，這項刑法修正案，最值得一提的便是重新定義性犯罪的構成要件，將「強制性交罪」更名為「不同意性交罪」。原本要構成犯罪，被害者須遭受暴力，但卻未能反映現實的各種情境。

有鑑於此，修正案明定了8種可構成性侵的情境，除了「暴力脅迫」，也考量到被害人雖未受到暴力威脅，卻難以表達「我不願意」的狀況，如「灌醉被害人或使其服用藥物」、「讓人心生恐懼或驚恐」、「利用社會經濟地位迫使被害人不得不從」等等。

修法也將性犯罪公訴時效從10延長為15年，讓被害人有更多時間站出來，並懲罰偷拍裙底風光、偷錄性影片等行徑。

修法的另一項重點，是將「合意性交年齡」從現行的13歲提高至16歲。合意性交年齡是於1907年訂定，明治時代的法規，迄今已過時，相較其他已開發國家，日本的13歲實在太低。如今修法，與不到16歲者發生性行為，無論是否合意皆須受罰。

日本之所以作出改革，是回應前些年多起強姦案所引爆的民間怒火。2014年，一名男子將15歲女孩壓在牆上性侵，儘管女方不斷抗拒，卻仍讓他得逞。男子被控強姦，卻因法庭認為男方行為「並不難抵抗」而判無罪。諸如此類的案例，激起了民間反性暴力的花朵運動（Flower Demo）。

不過有倡議人士認為，修法只是問題的一個面向。東京人權組織Human Rights Now的Kazuko Ito指出，日本社會對性、合意等概念的觀念扭曲，冰凍三尺非一日之寒。性侵受害者往往礙於威脅、網路的難堪評論，而不敢跳出來為自己發聲。2021年一份官方民調顯示，無論男女，僅6%的受害人會通報遭到性侵。