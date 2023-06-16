臺灣企銀112年度股東常會　通過盈餘分派案

臺灣企銀今(16)日舉行2023年度股東常會，由董事長林謙浩主持，會中承認2022年度盈餘分配案，分派每股現金股利0.1元及股票股利0.24元，合計配發股利0.34元。
林謙浩董事長表示，該行2022年的營運績效及資產品質皆大幅提升，受惠利差擴大有效帶動整體動能，稅前淨利自2021年的57.76億元提升到2022年的120.14億元，成長率108%；而2023年延續成長力道，截至5月累計稅前淨利66.03億元，較2022年同期成長61.68%；資產品質方面，備抵呆帳覆蓋率由2021年的422.69%提升至2022年的653.28%，逾期放款比率從2021年的0.28%降至2022年的0.20%；而截至2023年5月，逾期放款比率降至0.17%，備抵呆帳覆蓋率達到708.06%，展現出該行穩健的風險控管能力。
林謙浩董事長指出，去年受到升息影響市場行情，使其他權益項下之未實現評價損失增加，縮減今年可供分配盈餘空間，然而升息循環已近尾聲，帳列FVOCI的金融資產評價損益也逐漸回穩。
業務穩健成長之餘，臺灣企銀也積極發展數位創新、實踐永續承諾，該行首次針對在職員工舉辦「全行金融創意獎」競賽，邀請資策會專家及該行數位轉型委員會委員擔任評審，最終以協助企業碳盤查的ESG提案獲得評審一致肯定；另首度邀請全國大專院校學生參與「校園金融科技創意挑戰賽」，打造產學交流環境，招納更多具未來潛力之青年俊才，持續精進數位服務，朝向客戶首選數位品牌目標邁進。永續實踐方面，該行去年9月正式簽署加入赤道原則協會，成為全球赤道原則會員銀行之一；首度發布氣候相關財務揭露(TCFD)報告書，經英國標準協會(BSI)查核，獲最高等級認證(Level-5：Excellence)；並完成申報碳揭露CDP問卷，獲評B級，高於全球金融機構平均(B-級)及亞洲平均(C級)。
展望未來，該行將維持良好資產品質，延續衝刺業務的動能，深耕中小企業放款，推動綠色金融相關投、融資政策，以穩健成長為目標，持續強化風險控管及提升核心資本，進而擴大業務規模以強化獲利能力。並在日常營運與作業流程中納入永續思維，以數位及綠色轉型持續優化經營體質，努力在獲利能力及永續發展上取得更好的成績。