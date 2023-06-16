臺灣企銀112年度股東常會　通過盈餘分派案

臺灣企銀今(16)日舉行2023年度股東常會， 由董事長林謙浩主持，會中承認2022年度盈餘分配案， 分派每股現金股利0.1元及股票股利0.24元，合計配發股利0 .34元。

林謙浩董事長表示，該行2022年的營運績效及資產品質皆大幅提升 ，受惠利差擴大有效帶動整體動能，稅前淨利自2021年的57. 76億元提升到2022年的120.14億元，成長率108%；而 2023年延續成長力道，截至5月累計稅前淨利66.03億元，較 2022年同期成長61.68%；資產品質方面，備抵呆帳覆蓋率由2021年的422.69%提升至2022年的653.28%， 逾期放款比率從2021年的0.28%降至2022年的0.20%； 而截至2023年5月，逾期放款比率降至0.17%， 備抵呆帳覆蓋率達到708.06%， 展現出該行穩健的風險控管能力。

林謙浩董事長指出，去年受到升息影響市場行情， 使其他權益項下之未實現評價損失增加， 縮減今年可供分配盈餘空間，然而升息循環已近尾聲，帳列FVOC I的金融資產評價損益也逐漸回穩。

業務穩健成長之餘，臺灣企銀也積極發展數位創新、實踐永續承諾， 該行首次針對在職員工舉辦「全行金融創意獎」競賽， 邀請資策會專家及該行數位轉型委員會委員擔任評審， 最終以協助企業碳盤查的ESG提案獲得評審一致肯定； 另首度邀請全國大專院校學生參與「校園金融科技創意挑戰賽」， 打造產學交流環境，招納更多具未來潛力之青年俊才， 持續精進數位服務，朝向客戶首選數位品牌目標邁進。 永續實踐方面，該行去年9月正式簽署加入赤道原則協會， 成為全球赤道原則會員銀行之一；首度發布氣候相關財務揭露( TCFD)報告書，經英國標準協會(BSI)查核， 獲最高等級認證(Level-5：Excellence)； 並完成申報碳揭露CDP問卷，獲評B級，高於全球金融機構平均( B-級)及亞洲平均(C級)。

展望未來，該行將維持良好資產品質，延續衝刺業務的動能， 深耕中小企業放款，推動綠色金融相關投、融資政策， 以穩健成長為目標，持續強化風險控管及提升核心資本， 進而擴大業務規模以強化獲利能力。 並在日常營運與作業流程中納入永續思維， 以數位及綠色轉型持續優化經營體質， 努力在獲利能力及永續發展上取得更好的成績。