新北市公立高中職辦學績效獲肯定　優先免試入學報到率97.37%

112學年度新北市公立高級中等學校優先免試入學錄 取學生已於昨 (15)日完成報到，這次31所招生學校、名額2876名，各 國中學生報名人數為1萬1386人，共錄取2849人(含經濟 弱勢生45人)，總錄取率為25.02％；在特殊生外加名額2% 部分亦錄取110人。經統計報到人數計2,883人， 總報到率高達97.37%。

其中華僑高中、中和高中、新店高中、林口高中、海山高中、 三重高中、永平高中、樹林高中、明德高中、金山高中、安康高中、 丹鳳高中、清水高中、錦和高中、光復高中、竹圍高中、泰山高中、 三重商工、新北高工、鶯歌工商共20校報到率高達97%-100 ％，顯見新北市辦學成效獲肯定。

安康高中國中部學生曾苡寧，以公立優先免試入學錄取安康高中。 校長謝順榮對此表示，曾苡寧同學相當認真、學習表現優秀。 國九時加入技藝班， 代表學校參加新北市技藝競賽餐旅職群餐飲服務技術主題， 獲得第五名佳績，更榮獲新北市技藝教育績優學生的殊榮。 更報考各種高中入學管道，均獲高分錄取，如技優甄審、五專優免、 公私立優免等，仍選擇學校高中部就讀，希望就近就讀、學習穩定。

明德高中國中部學生黃芷瑩，錄取明德高中高中部， 學校設有數理鑑識實驗班，設備齊全、課程強調實作、 培養思考及發現問題的能力。黃芷瑩在考量地理因素後， 選擇母校繼續就讀高中， 希望藉由實驗班豐富的課程充實自己的學習歷程。

教育局提醒家長及學生，若尚未錄取的學生仍可參加6月21日至至 6月29日「基北區免試入學志願選填」，也希望學生選填志願時， 能以性向、興趣與能力為最優先考量，相關訊息可至「 新北市十二年國教資訊網」 或「中等教育資源網」 查詢。

教育局表示，自104學年度起辦理高級中等學校優先免試入學 ，並自107學年度擴大辦理， 讓國中畢業生有機會優先就近就讀社區高中職，落實「在地就學」， 另為鼓勵就近入學，特別提供會考績優獎學金，若成績達2A++至 5A++，選讀本市公立高中職學校，將依學校類別核發2萬至11 萬元。

曾苡寧同學就讀安康高中國中部，以公立優先免試入學錄取安康高中。(照片來源：新北市教育局提供)