臺灣企銀新董座劉佩真就任　衝刺獲利雙翅膀.海外業務

臺灣企銀董事會今(16)日選任劉佩真女士為新任董事長， 並於總行舉行就任交接典禮。會中劉佩真董事長表示，將持續帶領該 行發揮中小企業專業銀行專長，加速推升銀行獲利雙翅膀，同時引領 海外分行擴大業務，提升海外獲利占比，使銀行根基更加穩固。

劉佩真董事長畢業於政治大學財稅系財政研究所，1984年進入輸 銀基層服務，曾任業務部副經理、輸出保險部經理、總稽核、 副總經理及總經理等職務，並於2020年升任理事主席， 實務經驗豐富。現轉任臺灣企銀， 將持續發揮其過去於輸銀服務的經驗， 加強協助中小企業拓展海外市場。

劉佩真董事長在致詞中盛讚該行前董事長林謙浩， 於兩年多的任期中為臺灣企銀擬定轉型計畫，無論從資本結構、 獲利能力等各項數據都寫下歷史新高，績效有目共睹。她強調， 相當榮幸接下臺灣企銀百年招牌，但面對瞬息萬變的金融市場， 她內心依舊戰戰兢兢，將繼續拓展非利差收入調整收益結構， 優化資產品質亦是不變的發展方向， 同時積極搶占各地區疫後恢復與台商轉移商機，提升海外獲利比重。

臺灣企銀除了秉持「中小企業專業銀行」的核心價值， 劉佩真董事長提及，未來亦將落實永續發展， 配合政府政策發展數位金融、綠色金融，協助中小企業轉型升級。 她也藉此機會感謝該行全體員工一直以來辛苦堅守崗位， 戮力繳出亮眼獲利成績單，未來她也會與同仁一起打拚， 讓臺灣企銀更加茁壯。