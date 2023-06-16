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臺灣企銀新董座劉佩真就任　衝刺獲利雙翅膀.海外業務

By 台灣英文新聞
2023/06/16 17:18
臺灣企銀今日舉行董事長交接典禮，由獨立董事劉錦龍(中)擔任監交人，新任董事長劉佩真(右)由前任董事長林謙浩(左)手中接下印信。（照片由臺灣...

臺灣企銀今日舉行董事長交接典禮，由獨立董事劉錦龍(中)擔任監交人，新任董事長劉佩真(右)由前任董事長林謙浩(左)手中接下印信。（照片由臺灣...

臺灣企銀董事會今(16)日選任劉佩真女士為新任董事長，並於總行舉行就任交接典禮。會中劉佩真董事長表示，將持續帶領該行發揮中小企業專業銀行專長，加速推升銀行獲利雙翅膀，同時引領海外分行擴大業務，提升海外獲利占比，使銀行根基更加穩固。

劉佩真董事長畢業於政治大學財稅系財政研究所，1984年進入輸銀基層服務，曾任業務部副經理、輸出保險部經理、總稽核、副總經理及總經理等職務，並於2020年升任理事主席，實務經驗豐富。現轉任臺灣企銀，將持續發揮其過去於輸銀服務的經驗，加強協助中小企業拓展海外市場。

劉佩真董事長在致詞中盛讚該行前董事長林謙浩，於兩年多的任期中為臺灣企銀擬定轉型計畫，無論從資本結構、獲利能力等各項數據都寫下歷史新高，績效有目共睹。她強調，相當榮幸接下臺灣企銀百年招牌，但面對瞬息萬變的金融市場，她內心依舊戰戰兢兢，將繼續拓展非利差收入調整收益結構，優化資產品質亦是不變的發展方向，同時積極搶占各地區疫後恢復與台商轉移商機，提升海外獲利比重。

臺灣企銀除了秉持「中小企業專業銀行」的核心價值，劉佩真董事長提及，未來亦將落實永續發展，配合政府政策發展數位金融、綠色金融，協助中小企業轉型升級。她也藉此機會感謝該行全體員工一直以來辛苦堅守崗位，戮力繳出亮眼獲利成績單，未來她也會與同仁一起打拚，讓臺灣企銀更加茁壯。

更新時間 : 2023-06-16 20:09 GMT+08:00

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