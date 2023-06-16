（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）華碩集團近日傳出恐將大裁員的消息，昨（15日）傍晚公司開記者會說明，並非裁員，組織調整是為了優化營運。

北市勞動局今天(16日) 表示，日前已和華碩電腦持續溝通聯繫，除基於法令面上提醒，同時呼籲企業避免侵害勞工權益且造成社會衝擊，以維護勞工權益為首重考量。

華碩14日在官網發布聲明澄清，網路謠傳華碩將進行大規模裁員，並非事實。接著昨(15日) 傍晚又臨時召開線上記者會，由共同執行長許先越、胡書賓說明組織調整情形現況。

胡書賓強調，華碩絕對不是為裁員而做組織調整，是為了因應大環境，把組織變得更敏捷、更快速、更靈活，能回應市場需求。

華碩執行長胡書賓說：「我們這次的改組，其實反而是擴編，我們是把整個華碩裡面最頂尖的，研發相關的團隊，灌注到新的商用團隊來。」



綜合中央社與TVBS報導，華碩系統事業群劃分為消費、商用跟手機，三大產品部門，共同驅動未來成長，針對個人電腦（PC）相關事業處的組織調整，不是為了裁員，而是為了優化營運。

胡書賓表示，組織調整將於7月1日正式生效，內部仍有600多個職缺可以讓受影響的員工轉調。

北市勞動局長高寶華指出，依大量解僱勞工保護法規定，華碩電腦員工超過500人，如於單日解僱超過80人，或於60日內解僱逾1/5員工，即達到大量解僱門檻；且依法應於符合該情形的60日前提出大量解僱計畫書，同時公告揭示相關人員，並在提出計畫書後的10日內進行勞雇協商且擬定協議書。

高寶華表示，如未依法向主管機關進行通報，最高可裁罰新台幣50萬元。勞動局說，今年迄今未獲華碩電腦提報大量解僱計畫書，也沒有因業務緊縮或虧損等因素資遣通報情形。

台灣華碩電腦組織整併 北市勞動局：持續溝通維護勞工權益