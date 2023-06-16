富邦Costco聯名卡致謝百萬卡友　加碼推出海外旅遊回饋

富邦Costco聯名卡人氣紅不讓， 上市百日就創下破百萬卡的好成績，為感謝卡友熱情支持， 台北富邦銀行特別邀請富邦Costco聯名卡近期核發的百萬幸運 兒卡友到總行見證百萬卡友慶祝活動，同時更宣布為富邦Costc o聯名卡規劃一系列旅遊優惠活動，無論是訂機票、 買行程或海外實體消費，均享有5%高回饋，陪伴卡友出國暢玩一「 夏」！

百萬卡友曾先生表示，他本身是Costco好市多長期會員， 平時也常逛賣場購物，加上這次富邦Costco聯名卡有早鳥優惠 ，卡片權益也比之前的聯名卡好很多，而且8/8以後賣場將只能刷 富邦Costco聯名卡，所以最近來分行時就立刻決定申辦。 對於卡友的肯定，北富銀表示由衷感謝， 更承諾將繼續推出更豐富多元的優惠，讓卡友買得高興、 回饋拿得開心。

北富銀執行副總陳弘儒表示，使用富邦Costco聯名卡不僅提供 豐富的店外消費回饋，8/8正式開放 Costco通路使用後，跟前一代Costco聯名卡相比， 卡友可以獲得加倍的消費回饋，用卡幸福感也隨之倍增。 陳弘儒說明，富邦Costco聯名卡提供Costco會員免信用 卡年費等專屬禮遇，對消費者來說持卡零壓力， 馬上申辦還能獲得新卡滿額禮等限時好禮，無論之前是否曾辦過Co stco聯名卡，現在都是最好的申辦時機， 相信可以為會員帶來更愉快流暢的支付體驗。

富邦Costco聯名卡即將獨家在8/8正式開放Costco通 路使用，各Costco通路優惠也比以往加倍多，預估7月會再迎 來一波辦卡潮，北富銀建議有用卡需求的消費者盡速申辦， 方可避開辦卡人潮、減少等待時間，第一時間享受富邦Costco 聯名卡的好康與便利。

迎接暑假旅遊旺季，富邦Costco聯名卡針對海外旅遊規劃了加 碼回饋，並特意涵蓋每一個出行的重要環節， 讓卡友旅遊時能處處感受被禮遇的驚喜。6/1~8/31期間， 使用富邦Costco聯名卡至精選航空公司、 精選旅行社或海外實體通路消費，可享最高5%好多金回饋註1。此外，近期因旅遊人潮湧現，機場接送服務預約時常爆滿， 北富銀建議出國民眾可善用高鐵搭配機場捷運往返機場， 不僅便利快捷、時間精準，且有助於降低交通運輸碳排放量， 是對環境更友善的出行方式，目前持富邦Costco聯名卡在12 /31前購買高鐵票，能享受最高12%好多金回饋註2， 卡友不妨多加利用。

※各項活動詳細規則請參閱富邦Costco聯名卡網頁

※謹慎理財信用無價，信用卡循環年利率2.21~15%。

註1：含原產品權益1%，限量需每月登錄。

註2：含原產品權益1%，前月消費滿額且每月需登錄。