臺灣證券交易所：本週發行量加權股價指數漲幅約為2.38%　上市股票總市值達54.27兆元

根據臺灣證券交易所統計，2023年6月16日發行量加權股價指數收盤為17,288.91點，較上週(2023年6月9日)的16,886.40點上漲402.51點，漲幅約為2.38%，台灣50指數收盤為13,115.73點，較上週的12,771.24點上漲344.49點，漲幅約為2.70%，寶島股價指數收盤為19,793.43點，較上週的19,363.35點上漲430.08點，漲幅約為2.22%。產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲9.27%為最大，跌幅以造紙類指數下跌4.26%為最大，未含金融類指數上漲413.86點，漲幅約為2.83%，未含電子類指數上漲56.74點，漲幅約為0.30%，未含金融電子類指數上漲139.25點，漲幅約為0.88%。

證交所指出，本週集中交易市場總成交金額為1兆8,257.76億元，全體上市股票成交金額為1兆7,171.68億元，股票成交量週轉率為3.08%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為，第一名，半導體類4,158.48億元，占全體上市股票交易金額24.22%；第二名，電腦及週邊設備類3,598.63億元，占全體上市股票交易金額20.96%；第三名，電子零組件類1,735.01億元，占全體上市股票交易金額10.10%。

成交量週轉率前三名產業為，第一名，資訊服務類19.89%；第二名，航運類12.86%；第三名，觀光類11.24%。

證交所說，累計今年年初開盤迄今共105個交易日，集中市場總成交金額為25兆5,923.25億元，市場日平均成交金額為2,437.36億元，股票成交量週轉率為42.47%，股票日平均成交量週轉率為0.40%。

2023年6月16日全體上市公司市場總值為新台幣54兆2,679.39億元，較上週(2023年6月9日)市值53兆66.33億元增加1兆2,613.06億元，增幅約為2.38﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)