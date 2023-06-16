女性長輩受虐是男性的2倍　新北市家防中心提醒守護身邊老寶貝

聯合國大會在2011年起為提升社會大眾對於老人受虐議題的重視 ，將每年6月15日指定為「世界老人虐待警醒日」(World Elder Abuse Awareness Day,WEAAD)。根據研究發現，老人受虐案件中， 雙方關係以現有直系血親佔一半最多， 其次為有親密共同生活關係佔約2成半， 新北市家防中心和社會局呼籲各界重視老人受虐的議題， 也會透過各種活動中宣導。

新北市家防中心主任許芝綺表示， 該中心111年度受理家庭暴力案件共2萬9858人次， 其中為老人受虐暴力通報有1844人次，佔總通報案件6. 18%，其中受害男性有639人次（34.65%），女性為1205人次（65.35%）， 顯示女性長輩受虐暴力幾乎是男性的2倍。

許芝綺以某阿燕嬸（化名）為例，她平時喜歡去公園與人聊天， 因中風後雙腳無力，需要仰賴四角拐，兒子擔心她在路上發生意外， 因此多加限制。一天阿燕嬸執意外出， 兒子為了阻擋而與她發生拉扯，造成阿燕嬸不慎撞到櫃子摔倒， 耳朵受傷血流不止。幸好鄰居聽到爭吵聲和求救聲，趕忙協助報警， 緊急將阿燕嬸送醫治療。

許芝綺說，社工接獲通報後前往家庭訪視，溝通雙方想法及需求後， 提供新北市公共托老中心、長照中心、 機構喘息服務及社區關懷據點等服務資源， 讓家屬可以依據實際需求選擇。 果然在居家照顧人力及社區關懷志工介入服務之後， 降低兒子的擔心和照顧負荷， 阿燕嬸也就近在社區關懷據點參加健康促進兼復健活動，重展笑顏。

新北市社會局也呼籲，「一起守護身邊的老寶貝！」 如果發現周遭有長輩受到不當對待， 可立即撥打110報案或113保護專線，社工將結合警察、 公衛護士等防治網絡成員關懷處理。如有因長期照顧負荷， 也可以透過鄰里長、區里平台反映，新北市會結合長照、醫療、 心理諮商、法律協助等相關資源提供適切的服務。