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女性長輩受虐是男性的2倍　新北市家防中心提醒守護身邊老寶貝

By 台灣英文新聞
2023/06/16 17:02
照片由新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心提供

照片由新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心提供

聯合國大會在2011年起為提升社會大眾對於老人受虐議題的重視，將每年6月15日指定為「世界老人虐待警醒日」(World Elder Abuse Awareness Day,WEAAD)。根據研究發現，老人受虐案件中，雙方關係以現有直系血親佔一半最多，其次為有親密共同生活關係佔約2成半，新北市家防中心和社會局呼籲各界重視老人受虐的議題，也會透過各種活動中宣導。

新北市家防中心主任許芝綺表示，該中心111年度受理家庭暴力案件共2萬9858人次，其中為老人受虐暴力通報有1844人次，佔總通報案件6.18%，其中受害男性有639人次（34.65%），女性為1205人次（65.35%），顯示女性長輩受虐暴力幾乎是男性的2倍。 　　

許芝綺以某阿燕嬸（化名）為例，她平時喜歡去公園與人聊天，因中風後雙腳無力，需要仰賴四角拐，兒子擔心她在路上發生意外，因此多加限制。一天阿燕嬸執意外出，兒子為了阻擋而與她發生拉扯，造成阿燕嬸不慎撞到櫃子摔倒，耳朵受傷血流不止。幸好鄰居聽到爭吵聲和求救聲，趕忙協助報警，緊急將阿燕嬸送醫治療。

許芝綺說，社工接獲通報後前往家庭訪視，溝通雙方想法及需求後，提供新北市公共托老中心、長照中心、機構喘息服務及社區關懷據點等服務資源，讓家屬可以依據實際需求選擇。果然在居家照顧人力及社區關懷志工介入服務之後，降低兒子的擔心和照顧負荷，阿燕嬸也就近在社區關懷據點參加健康促進兼復健活動，重展笑顏。

新北市社會局也呼籲，「一起守護身邊的老寶貝！」如果發現周遭有長輩受到不當對待，可立即撥打110報案或113保護專線，社工將結合警察、公衛護士等防治網絡成員關懷處理。如有因長期照顧負荷，也可以透過鄰里長、區里平台反映，新北市會結合長照、醫療、心理諮商、法律協助等相關資源提供適切的服務。

更新時間 : 2023-06-16 20:09 GMT+08:00

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