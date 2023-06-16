拋開「黨校」形象 台灣政大移除四維堂蔣中正遺像

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）前身為國民黨中央黨務學校的台灣政治大學（政大），近些年來為了落實轉型正義，抹去了不少「黨跡」，學生會最新作出決議，將移除四維堂蔣中正遺像，並更改校內公車站的站名。

政大學生會15日表示，在校園威權遺緒的處理上，先前已作成教官退場、校歌更改等決議，並確定移除總圖的蔣中正坐姿銅像，保留後山的騎馬銅像。然而，當時遺漏了一個問題：威權統治者的遺像去留。

學生會指出，四維堂的蔣中正遺像，並非以紀念榮譽校長為名，而是尊崇其統治者身分，屬於促轉條例所提到的「威權統治者象徵」。交付表決後，以8票同意對6票反對，通過撤除遺像，但在移除之前，會把撤除前的樣貌留影存檔，放到政大記憶網供大眾檢閱。

另，校內公車的「蔣公銅像」公車站，實際上距銅像有一大段距離，跟俗稱的「好漢坡」比較近。再者，公共領域中使用「公」字亦顯現威權尊崇，因此決議將站名更名為好漢坡站，後續由總務處行文臺北市公運處同步更改站名。

學生會表示，除了蔣中正遺像以外，還有一個尚待處理的問題，那就是與其遙遙相對的「國父孫中山」，及許多以黨國要角命名的建築或畫像，如以陳果夫命名的果夫樓、以戴季陶命名的季陶樓等。

學生會認為，是否要繼續紀念這些黨國推手及面目模糊的「國父、先烈們」？這些問題並無標準答案，留待未來的政大人乃至台灣社會思考。

2017年，政大通過修改校歌，將歌詞「實行三民主義為吾黨的使命，建設中華民國是吾黨的責任」修改為「實踐民主法治是我們的使命，維護自由人權是我們的責任」，並採兩版校歌並行。2018年，政大決議遷移總圖書館的蔣中正坐像，後落腳於蔣中正夫人蔣宋美齡創辦的華興育幼院，但保留山上校區的騎馬像。



山上校區的蔣中正騎馬像保留，四周架起玻璃帷幕。（圖／中央社、政大學生會）