台灣7月天象藏亮點！台北天文館：6/24宇宙大紀事將回顧　大霹靂關鍵「宇宙微波背景輻射」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）暑假即將到來，台北天文館今(16)日表示，6月24日舉辦的「宇宙大紀事」講座，將以宇宙大霹靂的關鍵證據「宇宙微波背景輻射」為主角，介紹歷史上6月的重大宇宙發現及最新天文學的研究成果，同時介紹7月天象、宇宙劇場星空解說、望遠鏡觀星等，活動全程免費，名額有限。

台北天文館說明，這次宇宙大紀事將特別帶領大家回顧歷史上6月的重要天文大發現。例如2001年6月30日，天文學家寄予厚望的威爾金森微波各向異性探測器(WMAP)發射升空，亦是當時解析度與靈敏度最高的宇宙背景輻射探測器，其任務是詳細測量整個宇宙間起伏僅十萬分之一以下的微小擾動，這些看似極其微小的擾動卻是構成現今宇宙中複雜大尺度結構的基石，民眾透過講座，可望暸解天文學家如何藉由這些複雜難解的圖形，解讀宇宙形成的過程。

對於7月會有那些精彩天象，天文館預告，7月10日火星合軒轅十四，還有達最大亮度的金星近旁相伴，7月28日更將發生全程可見的月掩心宿一天文奇景，這些精彩天象都將在講座中詳細介紹。講座過後，將至宇宙劇場欣賞美麗的夏季星空，並使用專業天文望遠鏡觀察金星與火星等美麗星體。

天文館提醒，「宇宙大紀事」活動免費但名額有限，請至天文館網站「活動報名」登錄參加。

圖片由台北天文館提供