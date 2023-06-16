Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

強化電動車布局！台灣電源大廠　台達宣布完全收購德國TB＆C

台達電說，此次收購後，TB&C將繼續營運，原管理團隊也將持續帶領公司發展，結合台達零組件事業群在電動車用電子零組件的技術實力與產品線，將能強化電動車電池管理系統（Battery Management System, BMS）的布局。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/16 14:47
台達於COMPUTEX2023舉辦活動。（圖片載自facebook.com/delta.taiwan）

台達於COMPUTEX2023舉辦活動。（圖片載自facebook.com/delta.taiwan）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）電源大廠台達電昨（15）日宣布，他們將透過子公司Delta International Holding Limited B.V.以1.42億歐元（約新台幣46.6億元）向Cooperatief H2 Equity Partners Fund IV Holding W.A.以及Te Bokkel Beheer B.V.收購HY&T Investments Holding B.V.及其旗下子公司TB&C集團100%股權，加速該公司在電動車領域的整體發展。

台達執行長鄭平表示，電動車是全球產業的大趨勢，也是台達未來五年雙位數成長目標的動能之一。台達已成功為全球主要車廠開發電動車動力與電控方案，同時亦提供風扇、車用磁性元件與被動元件等產品。TB&C在電動車高壓混合式零組件的優異能力與豐富經驗，與台達長期積累的電力電子核心技術相輔相成，相信在TB&C加入後，將能協助台達進一步整合相關的車用零組件，拓展電動車產品組合，使整體布局更加全面。

TB&C執行長Robert van der Weck表示，電動車亦是TB&C未來發展的策略方向，台達零組件事業群的產品在TB&C關注的重點發展領域也已被許多車廠青睞，期許透過雙方技術上的互補，為客戶開發更高附加價值的產品，同時希望能藉重台達的自動化生產能力及市場規模，提升整體競爭優勢。

H2 Equity Partners管理合夥人Gert Jan van der Hoeven表示，過去在管理團隊的領導之下，他們成功的將TB&C從汽車天窗精密機構零組件製造商，轉型後成為領先的電動車高壓連接技術解決方案的一級（Tier 1）供應商。他們深信未來TB&C透過和台達的緊密整合，能夠讓公司進一步的成長。

台達電表示，TB&C營運總部位於德國，設有研發、業務團隊與生產設施，在墨西哥、羅馬尼亞亦有生產據點，是混合式零組件技術的領導廠商，核心技術能力包括嵌件成型、注塑成型、包覆射出成型、多成分射出成型等領域，為車廠客戶以及一級供應商提供高品質的客製化產品。另外，該公司在混合式機構零組件領域，具備產業領先的設計及製造能力，應用領域包括車用、醫療及工業。

最後，台達電說，此次收購後，TB&C將繼續營運，原管理團隊也將持續帶領公司發展，結合台達零組件事業群在電動車用電子零組件的技術實力與產品線，將能強化電動車電池管理系統（Battery Management System, BMS）的布局，未來亦能整合雙方研發及製造資源，加速台達在電動車領域的整體發展。
台達
台達電
電動車
電源大廠
車用零組件
醫療
電池管理系統

相關新聞

〈投資理財〉鴻海果真能大牛翻身 再創發展奇蹟？
〈投資理財〉鴻海果真能大牛翻身 再創發展奇蹟？
2023/06/11 21:30
強化台灣資安韌性　北科大與資安院共同成立「關鍵基礎設施研發中心」
強化台灣資安韌性　北科大與資安院共同成立「關鍵基礎設施研發中心」
2023/06/06 14:08
加速6G生態系發展　歐盟6G IA與臺灣資通產業標準協會簽訂臺歐合作協定　
加速6G生態系發展　歐盟6G IA與臺灣資通產業標準協會簽訂臺歐合作協定　
2023/05/31 11:25
拉近與臺灣讀者距離！聖露西亞大使館致贈國家圖書館　15本代表性著作
拉近與臺灣讀者距離！聖露西亞大使館致贈國家圖書館　15本代表性著作
2023/05/31 10:24
邁向新里程碑！首屆臺美科技合作對話會議臺灣登場　美國官方訪團23日參訪新竹科研機構
邁向新里程碑！首屆臺美科技合作對話會議臺灣登場　美國官方訪團23日參訪新竹科研機構
2023/05/23 10:09

更新時間 : 2023-06-16 15:35 GMT+08:00

最受歡迎

(持續更新)【台灣Me Too一次看】政學醫外交體育藝文媒體環境界性騷不斷
(持續更新)【台灣Me Too一次看】政學醫外交體育藝文媒體環境界性騷不斷
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
日本旅遊注意！海關加強黃金審查　南韓遊客戴金項鍊入境遭拘留7小時
日本旅遊注意！海關加強黃金審查　南韓遊客戴金項鍊入境遭拘留7小時
【更新】率團出席中國福建「海峽論壇」 台灣國民黨副主席夏立言：交流是世界趨勢
【更新】率團出席中國福建「海峽論壇」 台灣國民黨副主席夏立言：交流是世界趨勢
透過韓劇「壞媽媽」了解到愛子心切　李到晛：希望能減輕媽媽的歉意
透過韓劇「壞媽媽」了解到愛子心切　李到晛：希望能減輕媽媽的歉意
〈投資理財〉台灣七月生技展將屆 優質生技股值得注意
〈投資理財〉台灣七月生技展將屆 優質生技股值得注意
〈投資理財〉鴻海果真能大牛翻身 再創發展奇蹟？
〈投資理財〉鴻海果真能大牛翻身 再創發展奇蹟？
超夯！美國漢堡名店In-N-Out快閃台灣　開賣一小時火速搶光惹怒民眾
超夯！美國漢堡名店In-N-Out快閃台灣　開賣一小時火速搶光惹怒民眾
2023新版台灣全民國防手冊 增「敵我識別」 專家：敵軍會這樣穿嗎？
2023新版台灣全民國防手冊 增「敵我識別」 專家：敵軍會這樣穿嗎？