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南韓打撈起北韓火箭部分殘骸　將與美國共同進行研究

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/16 14:37
南韓軍方打撈起北韓「千里馬1號」火箭殘骸，上面寫有「千馬」韓文字樣（圖／美聯社）

南韓軍方打撈起北韓「千里馬1號」火箭殘骸，上面寫有「千馬」韓文字樣（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓5月31日發射一枚軍事偵察衛星失敗，搭載火箭「千里馬1號」殘骸墜落於西海（黃海），南韓當局今日表示，目前已打撈起部分殘骸。

南韓聯合參謀本部16日表示，南韓軍方於6月15日晚間8點50分左右，自海深75米之處打撈起部分北韓主張的太空發射載具，打撈上的殘骸將由國防科學研究所進行精密分析，也會持續搜索打撈剩下的殘骸。

根據韓聯社報導，軍方所打撈上的殘骸可能為「千里馬1號」的第二節部分，直徑2.5公尺，長12公尺，圓筒型殘骸表面印有「天馬」字樣以及圖形，但目前還未尋獲搭載於火箭上的偵察衛星「萬里鏡1號」，以及「千里馬1號」的第一、第三節殘骸。

報導指出，海中能見度只有50公分，再加上潮流影響，打撈作業十分艱難。

在北韓上個月發射衛星後，南韓就立即派出軍方打撈殘骸，並已回收了部分較小的殘骸。

另外，在打撈過程中，中國船隻也曾出沒於附近，但軍方人士回應，中方並無妨礙韓方作業。

報導指出，北韓搭載火箭的殘骸墜落於朝鮮半島與中國山東半島間公海的「韓中暫定措施水域」，而根據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），先打撈起的一方可獲得所有權。

在本月2日至4日於新加坡所舉行的第20屆亞洲安全會議上，南韓與美國決定共同研究千里馬1號的殘骸。

2012年12月北韓發射火箭「銀河3號」時，韓美就曾共組調查團研究該火箭殘骸，由南韓國防科學研究院的戰略武器專家、參與南韓第一個載運火箭「羅老號」開發的民間專家，以及美國方面分析前蘇聯及伊朗等國家開發的飛彈專家共同組成。

延伸閱讀：北韓發射新型運載火箭　專家分析：洲際彈道飛彈專用引擎
南韓
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千里馬1號

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