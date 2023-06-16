台灣首都迎接新科技浪潮　台北市政府出版「量子電腦教材」

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）「未來人才Now And Next-臺北市新科技教育發表會」今(16)日在台北舉行，台北市政府教育局率全國之先出版「高中職量子電腦教材」，同時發布「臺北市高中以下生成式AI工具輔助教學與學習指引」，市長蔣萬安表示，量子電腦具有強大巨量資料運算能力，運算速度是目前最快超級電腦的100萬億倍，它將徹底改變現有各種演算法與數據分析應用技術。

市長蔣萬安還說，量子電腦作為新一代計算機革命的產物，運算能力遠勝現行一般電腦，並加速解決生醫、農業、交通及金融等各種問題，量子電腦的計算速度加上人工智慧AI技術的演進，對人類未來生活將產生重大影響，在科技教育上必須有所規劃，讓下一代的孩子及早適應學習，並鼓勵其投入科技領域成為時代的先驅者，因此責成教育局於2023年底前成立「STEAM及新科技發展辦公室」，系統化統籌推動國小到高中職全學層科技教育，帶領臺北市學生共同迎接新科技浪潮，培養未來人才關鍵能力。

台北市教育局在國立臺灣大學張慶瑞教授團隊、鴻海教育基金會汪用和執行長的協助下，帶領台北市高中職教師團隊共同編撰出第一套專為高中職學生設計的「量子電腦教材」，分為數學、物理及資訊三大篇章，將量子科技、量子力學與高中學科知識連結，系統化的帶領學生探究量子電腦科技所需基礎知識。

北市教育局表示，今日活動現場，忠義國小學生以生動的表演展示量子疊加態及糾纏態，永春高中學生透過布洛赫球解釋量子疊加的概念，並透過雙狹縫干涉實驗一窺光的波粒二象性，帶大家探討量子的特性及狀態，後續教材將上架於台北市酷課雲專區及科技教育網供全國師生免費閱覽，未來更將透過建立教師專業學習社群、辦理學生營隊及系列線上課程影片，讓更多師生接觸量子電腦科技。

此外，生成式AI工具也是近期熱門話題，為鼓勵師生將生成式AI工具視為精進教學與學習的利器，台北市教育局將發布「高中以下生成式AI工具輔助教學與學習指引」，分為教師篇及學生篇，教師篇將帶領教師可以設計更符合課程目標、反映課程獨特性的教學內容及學習評量，豐富教學內容，學生篇鼓勵學生善用生成式AI工具，例如製作筆記及摘要、撰寫活動計畫簡報及專題寫作等，並瞭解使用的限制及規範，提醒學生讓AI工具成為自己學習的助理而非代理，後續該指引將公告並行文各校宣導周知運用。

在人工智慧AI教育推動上，台北市不僅最早發布K-12人工智慧教材，更在中正高中、陽明高中及百齡高中等3校開設「AI學程專班」，活動現場中正高中李生展現「AI自動實驗室」專題，利用機器手臂視覺辨識的功能辨識實驗器材後，進行整理並依序放在對應位置，希節省實驗室人力資源。

臺北市教育局表示，為了讓科技發展可以為下一代帶來永續美好的生活，必須讓孩子即早掌握AI、量子電腦等新興資訊科技的脈動，因此將更加積極與國內外產官學研界鏈結，接軌國際科技發展趨勢，培養學生的科技素養和創新思維，跟上科技浪潮，培養未來世界的關鍵人才。

照片由台北市政府提供