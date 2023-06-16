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駭客集團為中國進行全球間諜活動 數萬台公私電腦遭駭包括外交部

公司發現系統漏洞試圖修補，不料道高一尺，魔高一丈

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/16 14:09
2017年9月12日，中國網絡安全年會在北京召開（圖／美聯社）

2017年9月12日，中國網絡安全年會在北京召開（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）谷歌（Google）持有的麥迪安網路安全公司（Mandiant）15日示警，疑獲中國政府支持的駭客集團UNC4841，利用電子郵件安全漏洞，成功侵入了全球數百個公家與私人單位，其中近1/3是政府機構，包括外交部。

美聯社報導，麥迪安技術長卡馬卡爾（Charles Carmakal）透過聲明表示，全球至少數萬台電腦遭到駭客攻擊。這是繼2021年微軟郵件系統（Microsoft Exchange）遭攻破以來，最大規模的網路間諜行動。

行動早於2022年10月便已開始，這次遭攻破的，是美國加州梭子魚網絡公司（Barracuda Networks）電子郵件防護閘道（Email Security Gateway，ESG）的安全漏洞，駭客會發送含有惡意程式的郵件，試圖取得目標設備與特定資料的使用閱覽權限。

被鎖定的目標中，55%來自美洲，22%來自亞太地區，24%來自歐洲、中東及非洲，包括東南亞的外交部，以及台灣和香港的貿易辦事處和學術機構。美洲受害最巨，一定程度上反映了Barracuda的客戶群地理分布位置。

Barracuda本月6日宣布，其部分電郵安全系統10月就遭到入侵，為駭客大開後門。攻擊之嚴重，公司甚至建議客戶徹底更換設備。Barracuda 5月中發現問題，隨即推出修補程式，但駭客集團卻在惡意軟體動手腳，故仍能繼續自由取用受害者的系統，更接著對至少16國的受害者發動一輪猛攻。

麥迪安指出，駭客入侵的範疇包括組織與個人帳戶，關注的是與中國重點政策有關的議題，特別是亞太地區。被鎖定電郵帳戶的人士，包括某些參與外交會議的攻府人士，這些人士所屬國家，對中國具政治或戰略利益。
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