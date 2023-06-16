〈時評〉台灣MeToo運動延燒　賴清德應比照排黑條款、速修「性平三法」

台灣正掀起一波MeToo運動，藍綠陣營都受到影響， 但因為最早的引爆點來自於民進黨，所以遭受到更大衝擊， 民進黨主席賴清德除了先讓子彈飛外， 也要比照前陣子翻修排黑條款，盡快讓性平三法更加完備， 才能清空這個戰場。

今年五月，民進黨的一位黨工指控曾經受到廠商性騷擾， 並在求助時任婦女部主任許嘉恬時，未能得到妥善協助處理， 事件被揭露後，如星火燎原開始延燒， 進一步導致已升任民進黨副秘書長的許嘉恬去職，正式拉開台灣M eToo運動的序幕。

有愈來愈多案件被揭露，從政治圈到演藝圈， 從民意代表到政府官員，從大學教授到小學老師， 從名嘴到媒體從業人員，從民進黨到藍白陣營， 都陸續有人遭到指控曾經發生性騷擾。為此， 已影響到民進黨的立委提名布局， 包括原本談好合作的李正皓和民進黨前秘書長林飛帆相繼宣布退出選 舉，截至目前為止，這波MeToo運動尚未有退燒跡象。

現在是立委提名的重要關鍵階段，藍綠白都在尋找合適參選人， 但可以預見的是，應該還有不少性騷擾案件尚未正式曝光， 因為正等待這些人獲得正式提名後，才會進一步引爆， 以便重擊敵對陣營，各政黨現在可說是「挫咧等」， 深怕一不小心就拿到一顆未爆彈，會炸到全黨上下遍體鱗傷。

由於這一波MeToo運動始自於民進黨， 加上民進黨過去非常標榜性別平等，如今被揭露時， 受到的衝擊遠比其他政黨更嚴重，一旦處理不好， 甚至會左右總統大選的情勢。民進黨必須清空這個戰場， 但不急於一時，而是可以讓子彈再飛一下，等到更多個案浮上檯面， 再來完成接下來的立委布局。

但這個做法仍然比較被動， 民進黨要真正要做到展現處理性騷擾的決心，主動拆除引信， 才能重拾民眾對綠營的信心。 身為民進黨總統參選人的賴清德必須拿出魄力， 比照今年初以來修訂排黑條款的決心，以最快的速度、 更嚴苛的標準來翻修性平三法，也就是性別平等工作法、 性別平等教育法和性騷擾防治法。

民進黨政府除了推動性平三法完備外， 民進黨甚至可以比照學論案的審查機制， 在民意代表提名時制定一個防治性騷擾的機制， 唯有以更高道德的檢驗，才能真正讓這波MeToo運動顯得更有意 義。