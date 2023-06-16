賴清德處理民進黨性騷擾案 民調：台灣年輕族群回應保留「係警訊」

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）台灣政治圈性騷擾案件不斷浮上枱面，自從民進黨幾位離職黨工揭露性騷通報被忽視甚至霸凌後，這股#MeToo風潮更延燒到影劇藝文圈等處，許多受害者為捍衛自身權益紛紛挺身而出。最新一份民調揭露，受訪者對民進黨黨主席賴清德處理性騷擾案的整體表現，三十歲以下年輕世代相較五十歲以上的世代，「不表態」比例，明顯高出許多，專家認為民進黨應警惕。

財團法人台灣民意基金會今（16）日上午發表「 賴清德處理民進黨性騷擾案的民意反應 」民調結果，整體來看，二十歲以上台灣人中，三成五滿意賴清德處理民進黨性騷擾案的整體表現，三成一不滿意。滿意者略多於不滿意者四個百分點，此外值得注意的是，有二成一持觀望的態度。

台灣民意基金會董事長游盈隆教授分析，這項發現傳達了兩個微妙的訊息 第一， 到目前為止，全國選民只有三成五滿意賴清德處理民進黨性騷擾案的表現，顯示社會對賴清德有更高的期望，民進黨還有很大的進步空間； 第二，滿意者僅略多於不滿意者，這意味台灣社會「暫時勉強接受」賴清德處理民進黨一連串性騷擾案的表現，但危機還沒過去，後續如何妥善處理相關問題，領導黨安度難關，正考驗賴清德的危機處理能力。

游盈隆進一步分析，從政黨支持角度看，各黨對賴清德處理性騷擾案的反應不一，大致上，泛綠陣營大多數滿意，藍白陣營大多數不滿意，中性選民則是不滿意者多於滿意者。具體地講，民進黨支持者中，六成四滿意，七成九不滿意。

從年齡層來看，游盈隆說，55歲以上選民多數滿意賴清德處理性騷擾案的表現，但55歲以下是一半滿意，另一半不滿意，看法嚴重分歧。值得注意的是， 44歲以下選民，不表態的人居多，20-24歲選民中有四成， 25-34歲選民中高達四成八， 35-44歲選民也有三成五，暗示年輕選民可能是一個不定時炸彈，如果民進黨後續處理不當。

五月底以來民進黨出現一連串性騷擾案，嚴重模糊民進黨核心價值，重創民進黨形象，令許多支持民進黨的年輕世代對民進黨中高層處理職場性平問題的「不正義」感到失望。

游盈隆說，此事件形成一個類似去年學倫案的重大危機，黨主席賴清德選擇正面迎戰， 第一時間定調「絕對不需要以大局為重」， 擺明黨要和受害人站在同一邊， 並推出多項作法與制度改革，明快果斷處理，得以暫時穩住陣腳 ，不像去年蔡英文學倫案的處理不當讓火越燒越大，終至一發不可收拾 ，將大好地方執政版圖拱手讓人。 然而，就算賴清德這次第一時間處置得宜，也只贏得全國選民中三成五的肯定，距離過半數還有遙遠的距離。 諸多跡象顯示，性騷擾案火還在燒，危機還沒過去，仍須審慎因應。