Art Basel首度湧現亞洲藏家　瑞銀示警藝術市場危機

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導) 世界級藝術博覽會Art Basel於瑞士展開，首次湧現大批亞洲藏家。

路透社報導，亞洲地區的大量人士紛紛前往瑞士巴塞爾市參加世界上最大的藝術博覽會，希望能夠購得包括Mark Rothko的價值6000萬美元（約為18億台幣）的畫作在內的頂級作品。

Art Basel的首席執行長Noah Horowitz表示，亞洲地區的人數出現了非常顯著的增加。

於南非和荷蘭皆有設點的Stevenson畫廊，合夥人Joost Bosland表示，「與之前的任何一屆博覽會相比，我們的展位上來自中國和更廣泛地區的參觀者明顯增多。」

根據2023年瑞銀全球藝術市場報告，中國是全球第三大藝術市場，在2022年報告了銷售額大幅下滑，封鎖措施使活動停滯，藝術拍賣和活動被取消。儘管中國的銷售額在2022年年底同比下降14％，降至112億美元，但該地區的交易商對未來抱有日益樂觀的態度。

此外，畫廊業者今年還注意到年輕買家的增加。39歲的Bosland說，從來沒有把這麼多的藝術品賣給和他同齡的人，這群收藏家更加了解藝術在二級市場上的潛力，但他警告不要將藝術視為投資或資產類別，因為缺乏保證。

瑞士銀行UBS藝術諮詢服務的負責人Patricia Amberg表示，瑞銀並不將藝術視為投資或資產類別，因為與金融市場相比，藝術市場完全不同，它非常不透明，數據來源有限。

Art Basel將展至周日。