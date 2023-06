Banksy真跡來台！蘇富比拍賣自毀畫作破億落槌　國際巡演首站台北搶先預約

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 英國神秘塗鴉客Banksy真跡將於台北當代藝術館展出。

世界知名街頭藝術家Banksy《垃圾桶中的愛》 (Love is in the Bin )前身為《女孩與氣球》(Girl with Balloon),畫面上小女孩伸手指向一顆飛離的心型紅氣球,該幅畫作於2018年倫敦蘇富比拍賣以1,400百萬美金落槌(約為4億台幣)。

令人意想不到的是,在現場確定售出那一刻,藝術家同步啟動隱藏在畫框內的碎紙裝置,作品下半部被碎成條狀,現場驚呼聲連連,大家都不敢相信眼前所見,這都是調皮的Banksy精心策畫的結果,該作於2021年蘇富比拍出2,500百萬美金,刷新個人最高成交金額紀錄。



《垃圾桶中的愛》(圖/台北當代藝術館)

台北當代藝術館表示,《垃圾桶中的愛》國際巡迴展首站將在當代館率先曝光展出,Banksy這種自毀作品的行為藝術以及重新詮釋的出現,凸顯其作品中對抗體制和挑戰社會秩序的核心主題,傳達出對於社會現象、媒體市場及藝術創作價值之間的批判與反思。

展覽將於7月1日至8月13日開放大眾免費參觀,6月21日開放線上預約。



Banksy惡搞自己作品反而打破個人落槌金額天花板。(影/Banksyfilm)