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Banksy真跡來台！蘇富比拍賣自毀畫作破億落槌　國際巡演首站台北搶先預約

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/16 11:22
Banksy真跡將來台展出。（圖擷取自Banksyfilm影片）

Banksy真跡將來台展出。（圖擷取自Banksyfilm影片）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 英國神秘塗鴉客Banksy真跡將於台北當代藝術館展出。

世界知名街頭藝術家Banksy《垃圾桶中的愛》 (Love is in the Bin )前身為《女孩與氣球》(Girl with Balloon)，畫面上小女孩伸手指向一顆飛離的心型紅氣球，該幅畫作於2018年倫敦蘇富比拍賣以1,400百萬美金落槌（約為4億台幣）。

令人意想不到的是，在現場確定售出那一刻，藝術家同步啟動隱藏在畫框內的碎紙裝置，作品下半部被碎成條狀，現場驚呼聲連連，大家都不敢相信眼前所見，這都是調皮的Banksy精心策畫的結果，該作於2021年蘇富比拍出2,500百萬美金，刷新個人最高成交金額紀錄。

Banksy真跡來台！蘇富比拍賣自毀畫作破億落槌　國際巡演首站台北搶先預約
《垃圾桶中的愛》（圖／台北當代藝術館）

台北當代藝術館表示，《垃圾桶中的愛》國際巡迴展首站將在當代館率先曝光展出，Banksy這種自毀作品的行為藝術以及重新詮釋的出現，凸顯其作品中對抗體制和挑戰社會秩序的核心主題，傳達出對於社會現象、媒體市場及藝術創作價值之間的批判與反思。

展覽將於7月1日至8月13日開放大眾免費參觀，6月21日開放線上預約


Banksy惡搞自己作品反而打破個人落槌金額天花板。（影/Banksyfilm）
台北
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2023/06/12 10:20

更新時間 : 2023-06-16 15:34 GMT+08:00

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