台灣首批 12 家食品企業通過TQFA-日本JFSM相互採認驗證 拓展日本市場「最強應援」

（台灣英文新聞／楊琇羽、大谷安衣海 台北採訪報導）台灣優良食品發展協會 (Total Quality Food Association，簡稱 TQFA) 及日本食品安全管理協會 (Japan Food Safety Management，簡稱 JFSM) 於今年台北國際食品展聯合參展，並於食品展首日（14日）下午召開「台日食品產業行銷合作研討會」，現場進行 TQFA 與 JFSM 相互採認證書頒發儀式，表揚首批通過相互採認的 12 家台灣食品企業的 22 家工廠，包含統一、健翔、光泉、金車、福壽、泰宗、天魁、德蓮、名牌、黑松、九股山及金蘭。

TQF 驗證方案承襲食品 GMP 驗證制度，至今陪伴台灣民眾已有 34 年的歷史。談到合作契機，TQF 協會理事長周能傳指出，TQF 協會與 JFSM 協會之間的緣份始於2019年在法國尼斯舉辦的「全球食品安全倡議（GFSI）」年會上開始，他與時任秘書長、現任理事長的大羽哲郎博士之後一直保持聯繫，日方也表達合作的興趣，就在 2021 年底 TQF 第十屆理監事會改選後，JFSM 協會主動向 TQF 協會提出了台日合作的邀約。

「因緣來了，人事時地物到位後，接著雙方進行長達一年密集的會議及考察」，理事長周能傳在研討會前向台灣英文新聞分享合作心路歷程時說道。

台灣首批 12 家食品企業通過 TQFA 與日本 JFSM 相互採認

雙方於去（2022）年底正式締結「合作夥伴協議」，推動食品製造業具等同性自主管理驗證方案的相互採認，增進雙方通路及消費者對驗證產品的認知與信賴，尤其是 JFS-B 驗證是日本通路最信任的驗證方案，幾乎所有通路皆認可 JFS-B 證書，因此經過相互採認的 TQF 驗證產品，有助取得日本通路的信任，大幅增加合作機會，有助拓展日本市場。

TQF 協會與日本 JFSM 協會的相互採認規劃為二個階段，今年著重第一階段–日方採認台方（JFS-B 採認 TQF-L2）驗證制度，可協助台灣優質食品拓銷進入日本市場。相互採認的第二階段為台方採認日方 JFS-B/C，讓更多通過驗證的優質日本食品進入台灣。

JFSM 副理事長小谷雅紀向台灣英文新聞表示，對於已獲得TQF驗證方案之第一階驗證（TQF-L1）的台灣企業來說，達到JSFM-B和JSFM-C的標準相對較簡單。大多數日本企業已經獲得JSF-B或再高一階的認證，但台灣TQF的第一階驗證還需要更全面地實施HACCP、FSM、和GMP流程，以及額外的售後市場抽樣檢驗，因此，對已取得JSF-B和JSF-C的日本業者，要得到TQF-L1，對於這些日本企業來說挑戰較大。

小谷雅紀認為，TQFA和JFSM制度的相互採認非常重要，對日方來說，日本零售通路可以知道加入相互採認方案取得資格的台灣企業與工廠符合Codex HACCP的標準，符合日本法規要求，不僅確保了合規性，還為台灣和日本企業帶來了很大的便利。

周能傳在研討會上表示，相互採認上路後，將可創造更多兩國企業合作模式，例如品牌合作、技術移轉、合資併購、攜手拓展東南亞國家等新興市場等商業運作。

日本專家及媒體來台分享最新產業趨勢

TQF 協會於台北國際食品展第一天下午辦理「台日食品產業行銷合作研討會」，TQF 協會理事長周能傳邀請了經濟部國際貿易局副局長李冠志、對外貿易發展協會副秘書長李惠玲，以及從日本遠道來台的 JFSM 協會副理事長兼秘書長小谷雅紀一同擔任研討會的致詞嘉賓。

研討會探討多項台日跨國合作議題，另外，日本食糧新聞社編輯長武藤麻實子也來台親自與台灣食品業者進行深度交流。

對外貿易發展協會副秘書長李惠玲在致詞時中表示，日本已成台灣食品第二大出口國，更彰顯互相採認合作的重要性，預計開啓台日雙方更多農產合作商機。



圖為日本食糧新聞社編輯長 武藤麻實子 6月14日在「台日食品產業行銷合作研討會」上，進行日本2023年飲食趨勢的演講，多家知名台灣食品製造商高階主管在台下聆聽。（台灣英文新聞／楊琇羽 攝）