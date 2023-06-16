台灣國會每年兩千萬出國考察預算竟無報告可供查詢　公督盟呼籲：盡速啟用立院官方版資訊揭露平台

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）長期關注國會監督議題的公民組織，公民監督國會聯盟今（16）日在台北以「立院每年兩千萬出國考察預算，竟無報告可看！隱匿資訊赴中港澳，恐成國安破口！」為題舉辦記者會，該公民組織質疑，議員公費考察依法需公開報告，為何獨漏立委不用？呼籲立法院在下一次換屆前，需比照中央、地方政府規範公務人員，提出相關考察報告供選民參考。

公督盟表示，近年來立法院積極推展國會外交的相關活動，成立國際事務處，促進國會交流，值得肯定，但同時立法院的交流活動也需要更嚴謹的規範。

公督盟指出，立法院2023年預算書編列高達2260萬的國會交流事務費給委員辦公室申請，根據立法院組織法第三十二條規定，所有委員辦公室一年可以申請兩次總額達20萬的「委員國會交流事務費」，但目前該筆經費的使用卻不必對外公布，民眾也無法查詢各委員辦公室使用該筆經費的狀況。

他們質疑，同樣身為公僕，地方議員公費考察依法需公開報告，為何獨漏立委不用？鑑於立法院相關揭露進度牛步，該公民組織提議於第十屆第三會期的立委評鑑中，將「委員國會交流事務費」的使用狀況納入資訊揭露表，並請各委員辦公室填寫相關資訊，包含：日期、地點和考察目的。評鑑週期結束後，資訊揭露表將上網公開，讓民眾能夠檢視每位委員是否有申請「委員國會交流事務費」，及該筆經費的使用狀況。在相關機制修改前，提供一個平台讓願意公開資訊的立法委員供選民參考。

公督盟進一步表示，在第十屆第六會期總計收到57名委員所繳交資訊揭露表。從委員繳交資料分析，可以看到有超過半數的立委在第六會期都有申請「委員國會交流事務費」。在疫情解封後，他們推測在第七會期經費的使用狀況將恢復到疫情前的水準，這意味著將有更多公費交流支出。然而，卻有48名委員拒絕揭露「委員國會交流事務費」的使用狀況，其中包含許多尋求連任之立委。

台灣轉型為民主政體後，立法院在國家大政方針上扮演重要的監督、制衡之角色。公督盟指出，國會交流事務費的目的是讓立法委員出國交流提升台灣的國際能見度，但由於資訊不公開，反而難以確認成效，降低我國民主的透明度。而且，此預算的法源依據仍然使用2000年由時任立法院長所核定的「立法院國會外交事務經費使用暫行辦法」。按照此一暫行辦法，立委僅需附上機票、護照、出入境證明即可申請費用，並不需要公開申請委員、考察地點和交流目的。在缺乏公眾監督的情況下，假使立委使用公費前往中、港、澳，也不必公開資訊。

公督盟支持交流，但在國安局勢緊張的情況下，他們認為，立委有義務公開相關資訊讓國人安心。

公督盟表示，立委對行政機關的影響巨大，關係國家政策的制定與執行。現行的《立法委員行為法》和《公職人員利益衝突迴避法》，相關法源都未強制立委及其親屬揭露利益衝突，全賴委員自主誠實揭露。很遺憾在第十屆第六會期有37位國民黨立委集體拒繳資訊接露表，民進黨也有12位立委拒繳資料，無黨籍則有1位未繳交。

公督盟呼籲未繳交之委員，應在第十屆任期結束前應儘速繳交利益衝突資訊，供民眾參考，或自行公開於網路上，不要持續蓋牌，損害公民社會對中央民意代表的信任。

在立院開放國會委員會參與者共同努力下，公督盟期待能推動官方版本的「利益衝突資訊揭露表」，讓立委們的利益衝突資訊能公開於立法院的官方網站上。但是該案卻至今仍未通過，致使這些重要資訊無法讓社會大眾檢視。他們並呼籲朝野立委們共同支持開放國會之精神，讓本案能在今年通過。但在制度修改之前，他們仍期盼立委主動繳交利益迴避相關資料給公督盟，或是自行在公開的平台上揭露，以履行立法委員作為人選之人的責任。

第十屆第七會期的立委評鑑，將是2024年大選前最後一次由公督盟公開的立法委員評鑑報告，公督盟呼籲各立法委員應主動提供資訊，以提升台灣的民主素質。他們並期望立委能共同樹立清廉政治的典範，讓陽光普照立法院的每個角落。在2024大選前，他們亦會公布立委資訊揭露情況，作為選民投票的參考依據。

最後，公督盟呼籲，一、立法規範立委公費出國需公開資訊，避免成為國安破口；二、「委員國會交流事務費」採實報實銷制，避免浪費納稅人荷包；三、未修法前，請立委繳交出國考察等利益迴避資訊讓公督盟公開，或者自行上網公開；四、盡速啟用立院官方版資訊揭露平台，實踐「開放國會」之精神。

表(一) 疫情前「委員國會交流事務費」受理人次和核銷費用表 (由公督盟提供)