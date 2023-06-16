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好看！雪梨影展放映《哈勇家》　70年來首部台灣原住民電影獲選

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/16 09:45
（圖/雪梨影展）

（圖/雪梨影展）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 《哈勇家》將於「雪梨影展」放映，成為影展自創辦70年以來首部選映的台灣原住民電影。

指標性電影盛會「雪梨影展」今年邁向70週年里程碑，自6月7日起至18日展映來自67國逾200部電影，其中第一民族（First Nations）單元共選映14部澳洲與國際原住民執導或編劇的影片，第59屆金馬獎最佳導演陳潔瑤得獎影片《哈勇家》獲選入列。

本屆主辦單位邀請導演陳潔瑤擔任特別嘉賓，出席在雪梨的2場放映會及映後座談，與現場觀眾及國際影人交流。6月10日在雪梨市中心Event電影院進行首場放映，陳潔瑤特別穿著泰雅族服出席。多位雪梨僑領與雪梨藝文界人士也應邀觀賞，包括主流媒體《雪梨晨鋒報》藝評人約翰・麥當勞（John McDonald）及雪梨雙年展發展部主任吉勒莫・羅哲諾・里奧（Guillermo Lozano Leo）等。駐雪梨辦事處長范惠君亦前往支持，並肯定《哈勇家》促進澳洲民眾深刻體會台灣電影中的豐富情感，以及對台灣原民文化的認識。

映後座談由雪梨影展的助理節目策畫瑪莉亞娜・撒冷（Merryana Salem）主持，並詢問哈勇一家的故事對導演的重要性。陳潔瑤表示，自己是泰雅族，因為在都市長大，所以是藉由一邊拍片一邊去瞭解自己的文化。之前兩部電影都是講泰雅族，本片是她執導的第三部劇情長片，原本想拍其他族群的故事，但有長輩提醒她沒有講到gaga，雖然gaga很難解釋，但她覺得很重要，所以才想用一個三代同堂的家庭顯現其中的價值觀。她認為家庭是全世界共感的，希望台灣人和全世界的人都可以看得懂，並對原住民片不要太有一個刻板的印象或距離。

澳洲觀眾提問踴躍，包括希望導演談及飾演阿嬤的演員、對照澳洲近來將舉辦澳洲原住民話語權入憲的公投、原住民權在台灣的情況，以及gaga之於法律、社群的意義。陳潔瑤表示，片中只有一位是職業演員，阿嬤則是第一次演戲，角色很代表泰雅族女性。不管是阿嬤或是媳婦，片中都是男性崩潰，女性默默在背後支持，這是泰雅族女性的一個特質。

陳潔瑤也說明gaga的含意，「原住民沒有文字，只有用羅馬拼音，英文片名《GAGA》是族語，念ㄍㄚˇㄍㄚˋ，直譯是泰雅族的規則、法律，因為沒有文字，不會寫下憲法，算是比較無形的，就是作為一個人應該遵守的規定，如不能偷竊、男女要有分際，就是做人的一個道德觀，以前也沒有監獄，如果做了不好的事情，祖靈會懲罰。簡單地說，像每個族群都有自己的gaga，只是詞不一樣，可以翻成習俗、禁忌、規範等等。」

陳潔瑤提及台灣官方認定的原住民族有16個不同族群，就像是16個不同的語言、文化、國家，泰雅族是第二大支，這麼多族群在台灣卻只占人口的百分之二，但她覺得原住民的不一樣其實是一個優勢，很開心她能用電影來傳達交流。「很多外國人不知道台灣有原住民，這次首度到訪澳洲，想讓大家知道台灣有這麼豐富的族群文化，也能從中瞭解台灣的部落精神與家庭面貌。」
哈勇家

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更新時間 : 2023-06-16 10:12 GMT+08:00

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