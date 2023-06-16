「偶像」疑涉性騷擾女志工　台灣前立委陳柏維道歉：我沒有資格成為民意代表候選人

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(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 前立委陳柏惟，遭先前競選陣營的一名女性前志工指控，2020年時曾用言語以及肢體上對她性騷擾，包括在座車中用臉磨蹭她，甚至要這名女性前志工去學按摩、當他的代理孕母等等(PO文如下) ，對此陳柏維昨天(15日)發出聲明，表達歉意。

巫小姐在PO文指出，我知道寫下這篇文章，會遭受到很多人的質疑，我沒有任何動機，單純就如人選之人裡張亞靜的所說：

「我真的真的想要的，是可以好好睡上一覺，不用去想那些事情。」 我只是想要勇敢為自己挺身而出一次，謝謝其他人的勇敢給了我勇氣。

不管看到這裡的你們願不願意相信我，我都真心感謝。

最後，我想跟陳柏惟說：

「我不知道我是不是第一個，但我希望我是最後一個。 無論是支持者、志工、粉絲，請拿捏好與異性相處的分寸、尊重你的伴侶。就算是偶像、景仰的對象，也不代表每個人都能夠接受這樣的舉動、對於這樣的行為，感受都是好的。 也請不要再用這樣輕蔑的語氣向女性說話，女生並不是生來要學習任何技能來取悅男人的工具。」

(上圖為巫小姐臉書部分PO文, TN後製)

陳柏維的回應全文如下:

大家好，我是陳柏惟，對於巫小姐的發文，我有以下幾點想跟各位說明：

對於巫小姐的指控與造成他不適的言論，我先在此誠摯的向他道歉。

1.跟巫小姐會認識是因他在2019年選舉時，而後他在臉書上發文，表示在職場上遇到性騷擾。由於該職場是在我的選區，我知道後覺得這件事需要協助，因此請團隊主動聯繫，解決這件事，是因為這樣才跟巫小姐認識。

2.而後當選，我成立了壘球隊，巫小姐加入我的志工與壘球隊，擔任球隊行政。在過程中他表達被球員性騷擾，我得知此事後，我們開除了該名球員，阻絕性騷擾在球隊中有再度發生的可能。

3.一直以來，發生在巫小姐身上的遭遇，我不只一次努力協助。在主觀意識上，在幫他解決性騷擾的困境後，我當然不可能願意成為對他性騷擾的加害者。但是造成對方不舒服，的確是我該負起的責任。

4.關於巫小姐文中提到的，我不當的言語為他帶來困擾與不適，為此我感到相當抱歉，也希望能獲得他的諒解。無論我是否有這樣的動機，造成不舒服是事實。在這件事情上，我傷害支持者對我的期待與信任，我認為連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人。

5.不管是巫小姐還是社會各界與親友，因此受到連累與傷害者，我都非常抱歉。關於性平方面，我的確有所不足，深刻反省，日後會更謹慎仔細。

謝謝巫小姐願意說出來，讓我知道自己不對的地方，讓巫小姐產生不舒服，言詞相處的拿捏不恰當，我很抱歉，深刻反省是我唯一能做的事。

陳柏惟 2023.6.15

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