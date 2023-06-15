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日本、九州美食齊聚台北國際食品展 各式和牛海鮮、茶酒零食嚐不完

2023年台北國際食品展於6月14日到17日在南港展覽館登場，國家館位於2館4樓。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/06/15 21:17
2023年台灣國際食品展14到17日登場，日本館及日本九州館展品豐富，圖為近江牛業者展示肉品。（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝影）

2023年台灣國際食品展14到17日登場，日本館及日本九州館展品豐富，圖為近江牛業者展示肉品。（圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝影）

(台灣英文新聞／張雅鈞　台北採訪報導）日本美食哪裡找？2023年台北國際食品展日本館與日本九州館等你來探索！本次不僅有來自日本各地的產品讓人一飽口福，九州廠商也自設一館，不論你想了解近江牛還是佐賀牛，鹿耳島抹茶還是八女茶，北海道的帝王蟹還是福岡的明太子，都能在兩大館找到。

連續18年不缺席的日本館，適逢疫後台灣放寬入境限制，來自22都道縣府共57間廠商共襄盛舉，比去（2022）年多出近一倍。現場商品琳琅滿目，偌大的北海道干貝與帝王蟹吸人眼球；更有首次來台的廠商力求打響名號，大方供應生食級干貝、鮭魚卵等食材試吃。來自鹿兒島的抹茶，搭配前往該地取經的台灣AA級生乳，展現台日聯合濃郁鮮甜的好滋味。各色日本酒、啤酒風味多元，還有花菇廠商推出本格椎茸粉搭配優格的新吃法，可以一試。

日本、九州美食齊聚台北國際食品展 各式和牛海鮮、茶酒零食嚐不完
日本館內的酒類業者熱情介紹產品。(圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝影）

日本、九州美食齊聚台北國際食品展 各式和牛海鮮、茶酒零食嚐不完
日本茶商供應煎茶、抹茶以及抹茶鮮乳讓消費者感受產品的細緻特色。(圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝影）

日本貿易振興機構農林水產食品部事業推進課代理課長豐裕樹表示，台日經貿往來密切，日本農林水產品和食品近兩成出口到台灣，僅次於中國、香港及美國。2022年的貿易額達1,489億日元，前四大出口商品分別為蘋果、酒精飲料、扇貝、調味料及牛肉。因此本次也將推廣重點擺在和牛、海鮮和海鮮加工食品、酒精飲料、果汁、茶、調味品以及零食。

提及台灣於去年放寬了日本五縣（福島、茨城、櫪木、群馬和千葉）的日本食品進口限制，他也強調相關產品經過嚴格的科學檢驗把關，消費者能夠安心的購買及食用。他也盼透過此次食品展，進一步擴大對台灣的出口。

今年首度亮相的日本九州館產品多元，其中佐賀牛肉、明太子最為吸睛。佐賀牛肉質鮮美、油花分布均勻漂亮，目前僅有一家合作屠宰場可合法輸出台灣市場，可謂供不應求。福岡名產明太子更是觀光客的最愛，目前台灣已引進明太子吃到飽餐廳，不必親臨福岡就可大快朵頤。

日本、九州美食齊聚台北國際食品展 各式和牛海鮮、茶酒零食嚐不完
明太子是福岡縣名產。(圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝影）

海藻珍珠、八女茶、佐藤麥茶以及福岡納豆也是該館亮點。以海藻製成的珍珠，晶瑩剔透又無熱量，口感也較佳，是手搖杯飲的健康新選擇。福岡八女茶產區已有逾600年歷史，該地產量珍稀、品質上選，入口回甘韻味無窮，頂尖茶葉更是要價不菲。佐賀縣盛產「二條大麥」，出品的麥茶香醇溫順又不含咖啡因，廣受養生族喜愛。福岡納豆顆粒較小、風味也比較清淡，對台灣消費者相當友善。

日本、九州美食齊聚台北國際食品展 各式和牛海鮮、茶酒零食嚐不完
福岡八女茶產區已有逾600年歷史。(圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝影）

日本、九州美食齊聚台北國際食品展 各式和牛海鮮、茶酒零食嚐不完
海藻珍珠零熱量，是健康好選擇。(圖／台灣英文新聞　張雅鈞攝影）

九州館主辦方代表、福岡銀行駐台在原事務所所長大山一平表示，日本相當重視台灣市場，近來台灣台積電進駐熊本，也希望當地的優質食品農產品能為台灣人所知。
2023台北國際食品展
日本館
日本九州館

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