英國館首度進駐台北國際食品展 品嘗好茶美酒再加限量滷肉飯

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）2023年台北國際食品展14日到17日在南港展覽館火熱登場，熱鬧非凡的國家館展區首次迎來英國館進駐，不論你是茶控、雞尾酒控還是滷肉飯控，多個願望一次滿足。

疫後首場食品展，國際廠商踴躍參與，展現產業無限商機。英國在台辦事處 （British Office）於今年首度攜手五大廠商現身國家館，就是要讓台灣業主與大眾知道，除了炸魚薯條、下午茶，英國的乳製品、農漁食材及酒精飲料一樣很風行。

要論英國經典商品，1886年於倫敦創立的知名茶飲品牌 Whittard of Chelsea，台灣消費者絕對不陌生。不論是伯爵茶、花草茶還是台灣限定的烏龍茶，優雅韻味讓人回味再三；創新風味熱巧克力系列、產自瓜地馬拉火山斜坡的道地咖啡豆，給予愛好者別開生面的風情饗宴。該品牌每日提供2種茶款試飲，且4天展期都不重樣，17日將開放展場零售，還有驚喜優惠等你前往。



Whittard of Chelsea攤位（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝影）

酒商 Swish Cocktails 此番攜氣泡雞尾酒亮相，該系列由聞名世界的英國調酒大師 Rich Woods 主導，清新爽利的口味加上綿密氣泡，與拼接創意的黑色包裝形成強烈對比，無酒精、低酒精的產品定位顧及不同族群需求，傳遞飲酒文化的新態度。



Swish Cocktails 攤位（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝影）

英國農產品也相當亮眼，歷史悠久的家族式乳製品製造商 Dairy Partners 致力於與逾150位在地農民合作，在把關品質、力求減碳的同時，端出各色起司饗宴。英國農業和園藝發展委員會（AHDB）更利用英國優質豬肉製成的台灣美食滷肉飯，讓消費者體驗英台飲食文化交流的新滋味。滷肉飯每日限量100份，17日加碼到150份，上午11點半及下午3點半定時發放。

代表蘇格蘭海鮮產業的Seafood Scotland，主打當地高端優質的永續海產，搶進台灣鮭魚、竹蟶市場。英國駐香港總領事館蘇格蘭國際發展局食品及飲料主管鄭桂倍表示，蘇格蘭鮭魚飼養環境、密度比及飼料都有嚴格規定，因肉質扎實、油花均勻受高端市場追捧，台灣更是蘇格蘭鮭魚的前六大市場。

英國在台辦事處經濟署署長韓杰（Jessica Henry）表示，英國產品以高品質和高環保標準而聞名。台灣是英國重要的食品出口市場，不僅人均所得水平高，經濟更是蓬勃發展，餐飲服務網點密集進而帶動人民外出用餐品嘗美食的文化，為英國食品和飲料業者提供重要商機，而本次食品展可謂英國廠商與在地商家創造連結的新契機。

韓杰也期待，英國食材結合台式烹飪能碰撞出創意的火花。比方蘇格蘭海鮮，可除了製作成英國傳統料理炸魚薯條，也能在台灣料理中探索更多可能性。她也歡迎台灣廠商及消費者前往食品展，感受不一樣的英國風情。



英國在台辦事處經濟署署長韓杰（左4）與英國參展代表合影。(圖／英國在台辦事處 提供）

據英國在台辦事處數據，台灣是英國食品和飲料的前20大出口市場，2022年出口總額達3.78億英鎊，相較於去年同期成長33%。自2018年8月台灣市場開放英國豬肉進口，截至2022年12月英國豬肉出口台灣總額約為1300萬英鎊。按金額計算，2022 年台灣是蘇格蘭威士忌出口的第四大市場，對單一麥芽品牌的需求強勁。