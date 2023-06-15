Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

台灣新竹與南韓大田廣域市簽署合作備忘錄　促進兩大科技重鎮交流

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/15 18:13
新竹市政府與南韓大田廣域市簽署合作備忘錄，促進兩地科技產業交流（圖／新竹市政府網站）

新竹市政府與南韓大田廣域市簽署合作備忘錄，促進兩地科技產業交流（圖／新竹市政府網站）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓大田廣域市李莊雨市長及訪團今(15)日拜會新竹市府，雙方就科技產業議題進行交流，並簽署兩市「科學技術交流合作協議」MOU儀式，未來兩市科學技術領域的交流合作將更加堅實緊密，提升雙方國際競爭力。

新竹市長高虹安表示，台韓兩國不管是觀光旅遊、產業投資、教育文化等方面交流皆非常密切，尤其是現今韓國影視藝文化深入台灣民心，根據台灣觀光局今年1月到3月統計數據，韓國是外國人來台旅遊人數第一名，而韓國也是台灣人僅次於日本最喜愛的旅遊國家。

高虹安指出，新竹市有「台灣矽谷」之稱，擁有竹科園區及香山工業區，是半導體產業重鎮、全台最重要的科技城，而大田市亦有國家級的「大德科學園區」及市府營運的「大田科技園區」，開發許多國家重大科研成果，兩市產業背景非常相似，今日與大田市簽定合作協議，期望未來兩市能持續交流合作，分享智慧科技推動市政經驗。

李莊雨表示，眾所周知新竹市在台灣是非常重要的科技城市，世界半導體的領導企業皆座落於此。而大田市也是韓國非常重要的科技之都，國內最頂級的科技研究機構皆聚集於此，兩市具有高度相似之處，邀請高虹安也能到大田參訪交流。

市府指出，大田廣域市擁有韓國最大的科技產業園區，匯集眾多私立和公立研究機構，包含有韓國MIT之稱的韓國科學技術院（KAIST），以及韓國電子和電信研究院（ETRI）、韓國航空宇宙研究院（KARI）、三星集團研發中心皆坐落於此，兩市今日簽署「科學技術交流合作協議」，不僅能促進雙方情誼，更能在科技產業上相互借鏡學習，共創科技合作新局。
台灣
新竹
南韓
大田
科技
合作備忘錄

相關新聞

中國大使發言引發南韓不滿　尹錫悅：邢海明無心促進友好關係
中國大使發言引發南韓不滿　尹錫悅：邢海明無心促進友好關係
2023/06/14 15:30
2023新版台灣全民國防手冊 增「敵我識別」 專家：敵軍會這樣穿嗎？
2023新版台灣全民國防手冊 增「敵我識別」 專家：敵軍會這樣穿嗎？
2023/06/13 17:00
憂中國取得科技文化話語權 美國重返聯合國教科文組織
憂中國取得科技文化話語權 美國重返聯合國教科文組織
2023/06/13 09:41
三星前高層涉竊取核心技術　欲於中國建立複製版半導體工廠
三星前高層涉竊取核心技術　欲於中國建立複製版半導體工廠
2023/06/12 17:47
〈財經主筆室〉台積電要真正成為國際大廠　管理階層說「有待學習」是實情
〈財經主筆室〉台積電要真正成為國際大廠　管理階層說「有待學習」是實情
2023/06/12 16:28

更新時間 : 2023-06-15 18:20 GMT+08:00

最受歡迎

(持續更新)【台灣Me Too一次看】政學醫外交體育藝文媒體環境界性騷不斷
(持續更新)【台灣Me Too一次看】政學醫外交體育藝文媒體環境界性騷不斷
〈投資理財〉鴻海果真能大牛翻身 再創發展奇蹟？
〈投資理財〉鴻海果真能大牛翻身 再創發展奇蹟？
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
超夯！美國漢堡名店In-N-Out快閃台灣　開賣一小時火速搶光惹怒民眾
超夯！美國漢堡名店In-N-Out快閃台灣　開賣一小時火速搶光惹怒民眾
夾在美中之間好難為 傳微軟啟動「溫哥華計畫」將AI專家從中國調至加拿大
夾在美中之間好難為 傳微軟啟動「溫哥華計畫」將AI專家從中國調至加拿大
2023新版台灣全民國防手冊 增「敵我識別」 專家：敵軍會這樣穿嗎？
2023新版台灣全民國防手冊 增「敵我識別」 專家：敵軍會這樣穿嗎？
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
轉Disney+！迪士尼旗下頻道證實退出台灣　衛視電影台、國家地理頻道都掰了！
轉Disney+！迪士尼旗下頻道證實退出台灣　衛視電影台、國家地理頻道都掰了！
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損