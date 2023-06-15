台灣新竹與南韓大田廣域市簽署合作備忘錄　促進兩大科技重鎮交流

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓大田廣域市李莊雨市長及訪團今(15)日拜會新竹市府，雙方就科技產業議題進行交流，並簽署兩市「科學技術交流合作協議」MOU儀式，未來兩市科學技術領域的交流合作將更加堅實緊密，提升雙方國際競爭力。



新竹市長高虹安表示，台韓兩國不管是觀光旅遊、產業投資、教育文化等方面交流皆非常密切，尤其是現今韓國影視藝文化深入台灣民心，根據台灣觀光局今年1月到3月統計數據，韓國是外國人來台旅遊人數第一名，而韓國也是台灣人僅次於日本最喜愛的旅遊國家。



高虹安指出，新竹市有「台灣矽谷」之稱，擁有竹科園區及香山工業區，是半導體產業重鎮、全台最重要的科技城，而大田市亦有國家級的「大德科學園區」及市府營運的「大田科技園區」，開發許多國家重大科研成果，兩市產業背景非常相似，今日與大田市簽定合作協議，期望未來兩市能持續交流合作，分享智慧科技推動市政經驗。



李莊雨表示，眾所周知新竹市在台灣是非常重要的科技城市，世界半導體的領導企業皆座落於此。而大田市也是韓國非常重要的科技之都，國內最頂級的科技研究機構皆聚集於此，兩市具有高度相似之處，邀請高虹安也能到大田參訪交流。

市府指出，大田廣域市擁有韓國最大的科技產業園區，匯集眾多私立和公立研究機構，包含有韓國MIT之稱的韓國科學技術院（KAIST），以及韓國電子和電信研究院（ETRI）、韓國航空宇宙研究院（KARI）、三星集團研發中心皆坐落於此，兩市今日簽署「科學技術交流合作協議」，不僅能促進雙方情誼，更能在科技產業上相互借鏡學習，共創科技合作新局。