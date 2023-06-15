台南大員皇冠假日酒店 煉‧瓦沁夏清酒宴

台南正炙熱的天氣，來一點清爽的日式料理，加上精選日本酒的薰爽醇熟，相互輝映、豐富饕客的味蕾。台南大員皇冠假日酒店煉·瓦日式餐廳於2023年6月30日推出僅此一場「沁夏清酒宴」，僅限30名額，即日起開放報名，一整套日式料理與多款清酒搭配的精緻饗宴，每套3,680元，報名從速額滿為止。

美食也要美酒相伴，帶您了解美食搭配美酒散發出的迷人魅力。台南大員皇冠假日酒店煉.瓦副主廚郭曉芸專精鐵板燒領域將近20年，橫跨日式料理，6月30日將與專攻酒類市場8年資歷，獲得INTERNATIONAL KIKISAKE-SHI(國際唎酒師)日本酒認證的品酒師許雅智，雙人聯手推出僅此一場的「沁夏清酒宴」，要讓饕客們品鑑一場別開生面的極致饗宴。每人套餐3,680元，菜色從迎賓小點、開胃菜、生魚片、握壽司、湯品、鐵板燒主餐、水果、甜點等，選用時令海鮮，例如: 新鮮日本海膽、空運日本黑鮪魚、海虎蝦、北海道鮮貝、安平鮮蚵等食材，演繹日式餐酒饗宴。

搭配5款日本酒，包括月山Cloud瓶內二次發酵氣泡清酒、東光純米、東光純米吟釀原酒、月山出雲純米吟釀、天鷹戀醉蜂蜜酒，全程保持低溫5度以下的冷鏈運輸，將日本清酒的纖細風味引進台灣。品酒師許雅智表示，品酒在於顏色、香氣、口感，除了酒精含量由輕到重，搭配料理更要掌握在口腔味覺從清澈、到漸漸吃到不同味道的過程，從最輕盈的酒體開始品嘗。日本料理的精緻美食，與多款日本酒的微醺滋味，值得您的親自鑑賞品味。以上專案須另加10%服務費，名額有限請事先訂位06-512-1807。

「沁夏清酒宴」由煉瓦副主廚郭曉芸精心研製搭配酒款的精緻菜色，迎賓小點「海膽蓴菜山藥細麵」用新鮮日本海膽的甜味，搭配滑溜的山藥細麵提味。開胃菜共有八道，力求保留食材的原汁原味，包含「碳烤台南野生烏⿂⼦」、「螢烏賊」、「安平鮮蚵佐青醬」、「黑松露佐日本黑鮪魚大腹」、「美國蘆筍佐鮭魚卵」，僅以簡單的燙熟、炙燒的烹調，與精簡的調味、甚至無調味，最能品嘗新鮮的海味。「磯煮鮑魚」以醬油、味醂、清酒、蘿蔔一起烹煮，保留鮑魚軟嫩口感，「月見鳥松風」將雞腿肉、雞軟骨、雞蛋、紫蘇葉一起拌勻，先蒸後烤與照燒醬創造濃郁口感。

「宜蘭櫻桃鴨胸佐無花果醋」將鴨胸肉煎到皮脆肉嫩，配上自製無花果醋酸甜滋味非常爽口。迎賓小點與開胃菜都以「月山Cloud瓶內二次發酵氣泡清酒」搭配，是比照法國香檳認證的釀造方式，以瓶內2次發酵，保有酒醪原始的渾厚香氣與絕妙酸甜平衡。口感輕盈、容易入口，酒質回甘、微酸的「東光純米」，則最適合搭配「特選五品生魚片」與「昆布柴魚干貝鮮魚潮汁」。鐵板燒煎物「海虎蝦時蔬佐海膽醬」、「季節鮮魚」搭配酒精濃度較高的「東光純米吟釀原酒」，凸顯原汁原味的特性，喝起來有類似綠色瓜果香氣，會將魚蝦的風味提升到另一個層次。

「月山出雲純米吟釀」屬於台灣限定版，米種是來自日本南部溫暖天氣耕種而出的「五百萬石」，口感香甜飽滿，最適合搭配肉類主餐「美國特級菲力牛排」或者「西班牙伊比利松阪豬」，以及主食「蒲燒鰻黑松露御飯」。完美的清酒宴最後的甜點有「櫻花蕨餅、黃豆蕨餅、葛餅」與時令水果則是搭配「天鷹戀醉蜂蜜酒」，以單一清酒酵母天然釀造而成，優雅清新的蜜香，完美融合甜點與水果之中。一場味蕾衝擊與極致享受的清酒宴，不容錯過。

<禁止酒駕，未成年請勿飲酒>