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日本旅遊注意！海關加強黃金審查　南韓遊客戴金項鍊入境遭拘留7小時

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/15 17:04
日本海關嚴格取締黃金走私，民眾若攜帶金項鍊等黃金製品至日本旅遊，需填寫申報單（圖／美聯社）

日本海關嚴格取締黃金走私，民眾若攜帶金項鍊等黃金製品至日本旅遊，需填寫申報單（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）韓國人為日本觀光客主要來源之一，但有不少南韓旅客在網路上抱怨，入境時因自己的黃金飾品而遭攔下，南韓外交部也宣導國人，到日本旅遊時，將平常配戴的高價值物品留在國內，以免受罰。

一名南韓網友A某在網路日本旅行討論區發布貼文說道，他在上個月31日到札幌旅遊時，事前透過了Visit Japan Web申報一條金項鍊，但在過海關時，卻被帶進了小房間，不僅被搜身，包包也被一一打開檢查，去廁所時海關也緊跟在後，讓他感覺被視為罪犯對待。

A某說，海關不斷地告訴他，攜帶黃金入境日本，就應向日本繳納稅金。在與海關爭執後，A某決定不繳稅金，而是繳交保管費，將金項鍊保管在機場。

另外，還有一位前往熊本的南韓民眾因未申報金項鍊，被依違反「日本關稅法」的嫌疑遭拘留，接受了長達約7小時的調查，該民眾的項鍊含約75克（20錢）左右的純金。

南韓外交部提醒國民，日本關稅當局為加強貴金屬走私對策，嚴格執行對於黃金的入境審查，建議民眾赴日旅遊時，勿帶貴重物品。

日本規定，無論黃金的純度、重量為何，以及有無配戴，只要攜帶黃金或黃金製品入境，都需填報「攜帶品•別送品申告書」（可在飛機上或行李檢查檯前取得填寫），特別若價值金額超過20萬日圓（約44000台幣），須向日本支付稅額。

另外，若是純度超過90%以上，或是超過1公斤黃金等有價物品，則需另外向海關提交相關表格，若未申報攜帶入境，可能將受罰或遭沒收。
日本
海關
黃金

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