響應世界海洋日　新北推海洋造林、放流11萬粒九孔苗

為了讓海洋資源可以永續利用，新北市農業局呼應20 23世界海洋日主題「海洋星球：潮流正在改變」及SDGs目標1 4「保育及永續利用海洋生態系」，結合「全健康」理念， 推動農業健康市/式，積極維護保育海洋生態， 新北市漁業處處長張麗珍今(15)日與國立臺灣海洋大學、 海洋保育署、 貢寮區漁會及福連國小學生們一同於卯澳灣進行海洋造林珊瑚復育及 九孔、花枝苗放流，增裕海洋資源。

新北市政府與國立臺灣海洋大學合作，執行海洋造林珊瑚復育、 雙花計畫等海洋生態復育計畫， 持續在新北市海洋資源復育園區培育珊瑚、九孔及花枝等物種， 復育本市海洋生物資源，這次活動移植500株珊瑚至卯澳灣周邊海 域，同時放流5000尾花枝苗和11萬粒九孔苗， 從棲地復育到物種復育，打造健康優質的海洋生態環境。

海洋保育仰賴全民參與，為推廣海洋永續理念，這次海洋復育活動首次結合「永續海洋教育展」， 由國立臺灣海洋大學、 山海天使環境保育協會及貢寮在地團體等機關團體共同舉辦「 永續海洋教育展」，展示藻類生態、珊瑚小學堂、頭足類生態、 潮間帶生物展示與觸摸、海大貢寮里山里海計畫及三漁興旺USR計 畫成果、山海天使保育協會成果及在地小農與社區商品， 現場參觀永續海洋教育展的海大附中學生表示， 透過老師們的專業講解、種珊瑚、 海洋生物黏土創作及海洋生物觸摸體驗， 讓他更認識到海洋保育的重要性， 希望未來也可以為這片美麗的海洋盡份力。

新北市漁業處長張麗珍表示， 後續相關展品也將移往新北市海洋資源復育園區， 配合園區海洋教育預約導覽， 希望藉由活動讓更多人認識海洋保育的重要性， 新北市府也將持續與各單位合作，辦理以積極行動來維護海洋生態、 改善海洋環境及復育海洋資源，逐步邁向2030農業健康市。

（照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

放流物種將交由專業潛水人帶到卯澳灣海域放流。（照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）