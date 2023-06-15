逾90件性騷指控！BBC專題報導：Netflix《人選之人─造浪者》掀起台灣#MeToo浪潮

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）台灣社會近來性騷擾案件如野火燎原，許多受害者為捍衛自身權益紛紛挺身而出，英國廣播公司BBC也關注到這波浪潮，並以「Netflix熱門影集《人選之人─造浪者》帶起的#MeToo運動」為題，探討蔓延全台的反性騷浪潮。

據BBC今（15）日報導，這波#MeToo運動起初從政治圈和民進黨開始，導致幾名高官請辭，現在已蔓延至整個台灣社會，過去兩週，已有超過90名受害人挺身而出，包含教育界、體育界、演藝圈、媒體圈、外交界和YouTuber等。

6月10日一名社運女性指控遭到時任波蘭駐台辦事處副處長李波（Bartosz Ryś）性侵。但當時這起案件卻遭到檢調機關後做出不起訴處分。

一名30多歲的曾姓女性告訴BBC，再遭受自己的主管、同時也是一名環保運動人士性騷後，終於感受到再次尋求正義的動力。

曾小姐表示，她去年在尋求賠償時，遭到阻撓和拒絕，但6月7日於上網發文指控後，她收到了當年工作場所和維權人士的道歉，而性騷她的主管也辭職了，並表示對於過去的行為感到抱歉。

與此同時，她的信箱裡的信件有如雪片般飛來，滿滿的是其他女性對那位男性主管的控訴。

這波風潮中，最引人注目的事件還包含中國民運人士王丹。一名前政治工作者李姓男子日前指控2014年在美國遭到王丹強吻、性侵未遂，並揭露相關對話證據。此外，《人選之人─造浪者》編劇簡莉穎指控，大學時遭到流亡作家貝嶺強行親吻和撫摸。

台灣以性別平權和政治進步受到全世界讚譽，對於許多女性來說，台灣社會早該迎來這個時刻。面對這一系列的性騷風暴，身為台灣首位女性領導人的總統蔡英文也已致歉並提出方案誓言改革。

BBC引述中央研究院的社會評論員劉文說法，台灣以前也爆出性騷案件，但「這是第一次揭露不同行業間的許多潛在問題」，規模空前、前所未有。